۸ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰

نجات جان کودک ۸ ساله در یکی از مدارس شیراز

شیراز- رئیس مرکز اورژانس فارس گفت: در پی گیر کردن جسم خارجی در راه تنفسی یک دانش‌آموز دختر ۸ ساله ، در یکی از مدارس شیراز ، با کمک نیروهای اورژانس این کودک نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: یک مورد مشکل تنفسی دانش‌آموز دختر ۸ ساله در پی گیر کردن جسم خارجی (شکلات) در یکی از مدارس شیراز به مرکز ارتباطات اورژانس فارس گزارش شد.

وی ادامه داد: در پی اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام و کارشناسان فوریت‌های پزشکی با اقدام سریع، انسداد راه هوایی کودک را برطرف کردند.

رئیس مرکز اورژانس فارس افزود: پس از انجام اقدامات درمانی، راه هوایی کودک باز و کودک از وضعیت عمومی مناسبی برخودار است که با این حال، با توجه به مراقبت و پیگیری درمانی بیشتر در مرکز درمانی، با رضایت پدر کودک، از اعزام به بیمارستان خودداری شد.

