۳ حادثه ترافیکی در محور دشت ارژن-کازرون، ۱۷ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد در خصوص حوادث ترافیکی محور دشت ارژن گفت:، سه حادثه ترافیکی متوالی طی روز گذشته در محور دشت ارژن-کازرون به وقوع پیوست که در مجموع ۱۷ نفر دچار مصدومیت شدند و خدمات درمانی لازم توسط تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ به آنان ارائه شد.

واژگونی پژو ۴۰۵ در محدوده شهرستان کوه چنار

رئیس مرکز اورژانس فارس گفت: نخستین حادثه ساعت ۱۸:۴۴ در محدوده شهرستان کوه چنار، روستای موردک رخ داد که در آن یک دستگاه پژو ۴۰۵ دچار واژگونی شد؛ در این سانحه، ۷ نفر مصدوم شدند که ۶ مصدوم پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهید رضازاده قائمیه منتقل و یک مصدوم در محل درمان شد.

تصادف پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ قبل از روستای بورنجان

عابد تصریح کرد: دومین حادثه ساعت ۱۹:۰۹، قبل از روستای بورنجان و در اثر تصادف یک دستگاه پژو ۴۰۵ با پژو ۲۰۶ رخ داد که در پی آن ۵ نفر مصدوم شدند؛ از این تعداد، ۴ مصدوم با دریافت خدمات درمانی اولیه، به بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون انتقال یافتند و یک مصدوم در محل حادثه درمان شد.

تصادف زنجیره‌ای سه خودرو در محور دشت ارژن-کازرون

رئیس مرکز اورژانس فارس تصریح کرد: سومین حادثه، ساعت ۲۰:۳۱ و بار دیگر در محدوده قبل از روستای بورنجان رخ داد؛ در این سانحه، سه دستگاه خودرو پژو ۴۰۵، پژو پارس و کوئیک با یکدیگر برخورد کردند که منجر به مصدومیت ۵ نفر شد؛ ۴ نفر از مصدومان به بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون منتقل و یک نفر در محل درمان شد.