شمار مصدومان انحراف اتوبوس در جاده کوار-شیراز به ۱۶ نفر رسید

شیراز- مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس گفت: شمار مصدومان حادثه انحراف یک دستگاه اتوبوس در محور کوار -شیراز به ۱۶ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا وکیل‌زاده گفت: شمار مصدومان حادثه انحراف یک دستگاه اتوبوس در محور کوار -شیراز در شامگاه پنج شنبه ۲۰ آذرماه، به ۱۶ نفر رسید.

وی با بیان اینکه این اتوبوس در مسیر جهرم به شیراز در حال حرکت بوده است، ادامه داد: به محض وقوع این حادثه ۴ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس اعزام شده است.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس افزود: خدمات درمانی پیش بیمارستانی توسط تیم‌های اورژانس ۱۱۵ به مصدومان ارائه شده و مصدومین برای تکمیل درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

