آموزش متوسطه در مسیر عدالت و کیفیت با رویکردی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه، صبح امروز، دوشنبه ۸ دی ماه، در نشست گام دوم نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی که با حضور رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، حضور رئیس جمهور در این نشست را نشانه عزم دولت چهاردهم برای اولویتبخشی به آموزش و پرورش دانست.
آذرکیش با تأکید بر رویکردهای جدید آموزش متوسطه، گفت: در گام دوم نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی، نگاه نوینی به آموزش متوسطه بر اساس چهار اصل بنیادین عدالت، مشارکت، روابط مؤثر و فناوری شکل گرفته است؛ اصولی که مسیر تحول آموزش متوسطه را همزمان به سمت کیفیت، اثربخشی و آیندهنگری هدایت میکند.
وی افزود: عدالت آموزشی، افزایش دسترسی و حرکت به سمت توازن رشتهای و ایجاد فرصتهای برابر برای همه دانشآموزان را دنبال میکند؛ مشارکت، نقش فعال معلمان، دانشآموزان و ذینفعان آموزشی را تقویت میکند؛ روابط مؤثر، تعامل مدرسه با خانواده، جامعه، صنعت و اقتصاد را توسعه میدهد و فناوری، با محوریت هوش مصنوعی و مهارتهای دیجیتال، آموزش متوسطه را برای زیست در آینده آماده میسازد.
معاون آموزش متوسطه با اشاره به ارتقای کیفیت یادگیری، تصریح کرد: توسعه صلاحیتهای حرفهای معلمان، اجرای الگوهای نوین آموزشی و ترویج رویکردهای یادگیری مشارکتی با شعار
از همآموزی، باهمآموزی و بههمآموزی، از محورهای اساسی گام دوم عدالت آموزشی در دوره متوسطه است.
آذرکیش، پیوند آموزش با نیازهای واقعی کشور را از اولویتهای این دوره دانست و گفت: تربیت نیروی انسانی ماهر و آماده برای بازار کار و ایجاد ارتباط عمیق میان آموزش متوسطه، صنعت و اقتصاد، یکی از جهتگیریهای اصلی این معاونت در راستای تحقق اسناد بالادستی بهویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
وی با تأکید بر پیشگامی در فناوریهای آینده، افزود: سرمایهگذاری هدفمند در حوزه هوش مصنوعی، مهارتهای دیجیتال و توانمندسازی نسل جدید، آموزش متوسطه را به موتور محرک توسعه انسانی و اقتصادی کشور تبدیل خواهد کرد.
معاون آموزش متوسطه در پایان با قدردانی دوباره از رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش گفت: حضور رئیسجمهور در جمع مدیران آموزش و پرورش، پیام روشنی از جایگاه راهبردی تعلیم و تربیت در دولت چهاردهم دارد و پشتوانهای جدی برای تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و آیندهسازی کشور است.
نظر شما