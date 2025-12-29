  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱

روستای گنبرف زیر یک متر برف فرو رفت

اسکو- بارش شدید برف در روستای گنبرف آذربایجان شرقی، ارتفاع برف را به یک متر رساند و راه‌های روستایی را مسدود کرد.

