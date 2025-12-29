https://mehrnews.com/x3b29Q ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱ کد خبر 6706376 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱ روستای گنبرف زیر یک متر برف فرو رفت اسکو- بارش شدید برف در روستای گنبرف آذربایجان شرقی، ارتفاع برف را به یک متر رساند و راههای روستایی را مسدود کرد. دریافت 7 MB کد خبر 6706376 کپی شد مطالب مرتبط مسیر ۴۵۱ روستای آذربایجانشرقی برفروبی و بازگشایی شد بارش شبانه اولین برف زمستانی در تبریز نجات جان مادر باردار با اقدام بهموقع نجاتگران هلال احمر شاهیندژ بارش برف چهره زمستانی به تبریز بخشید برچسبها بارش برف برف و کولاک استان آذربایجان شرقی اسکو
