مسیر ۴۵۱ روستای آذربایجان‌شرقی برفروبی و بازگشایی شد

تبریز- مدیرکل راهداری آذربایجان شرقی از برف‌روبی و نمک‌پاشی راه‌های ۴۵۱ روستای متاثر از بارش روز گذشته خبر داد و گفت راهداران در سایر محورها همچنان مشغول هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رسول زاده روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: بارش‌های عصر و شب یکشنبه هفتم دی، برف و کولاک موجب بسته شدن و کندی ترافیک در راه‌های روستایی استان شد که به همت راهداران، راه روستاهای مسدود شده، بازگشایی شد و عملیات برفروبی در راه ۱۰۰ روستا ادامه دارد.

وی اعلام کرد: بارش برف در محورهای روستایی شهرستان‌های هشترود و چاراویماق بیش از سایر محورها بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی همچنین از برفروبی سه هزار و ۲۵۰ کیلومتر باند راه‌های اصلی و فرعی استان در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: بیشترین میزان برفروبی در آزادراه تبریز - زنجان به طول ۵۰۰ کیلومتر، محورهای مرند ۴۰۰ کیلومتر و محورهای هریس به طول ۳۰۰ کیلومتر انجام شده است.

رسول زاده گفت: راهداران استان همچنین ۵۶۳ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک را رهاسازی کرده و ۸۴ مسافر را در راهدارخانه‌ها و اماکن تعیین شده، اسکان دادند.

آذربایجان‌شرقی دارای ۲۳۵ کیلومتر آزادراه، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی است.

