رشد ۱۲۹ درصدی جابه جایی کالا از طریق راه آهن در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری برازنده در تشریح عملکرد ۹ ماهه این ادارهکل، از ارتقای شاخصهای بهرهوری در بخشهای حمل بار، ترانزیت، جابجایی مسافر و تن کیلومتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
نصیری برازنده با اشاره به نقش استراتژیک این ادارهکل در شبکه ریلی کشور اظهار داشت: با تلاش شبانهروزی و برنامهریزی عملیاتی، تا پایان آذرماه سال جاری، تعداد ۱۹۰ هزار و ۴۷۷ واگن با مجموع تناژ ۱۱ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۷۲۲ تن بارگیری و تخلیه شده است.
وی تصریح کرد که این ارقام نشاندهنده رشد ۲۰ درصدی در تعداد واگن و ۲۱ درصدی در وزن کالای جابجا شده نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل است.
مدیرکل راهآهن هرمزگان، یکی از بارزترین بخشهای کارنامه امسال را حوزه ترانزیت دانست و افزود: در راستای سیاستهای کلان مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران و بهرهگیری از ظرفیتهای کریدوری، شاهد رشد قابل توجه در این بخش بودهایم.
وی تشریح کرد: با بارگیری ۳ هزار و ۴۹۶ واگن حاوی محمولات ترانزیتی به وزن ۱۷۵ هزار و ۳۸۲ تن، موفق شدیم در تعداد واگن رشد ۱۰۶ درصدی و در بخش تناژ، رشد ۱۲۹ درصدی را به ثبت برسانیم که گامی بلند در جهت تثبیت جایگاه ایران در مسیرهای تجاری بینالمللی است.
نصیری برازنده در بخش پایانی سخنان خود به حوزه خدمات مسافری اشاره کرد و گفت: تا پایان آذرماه، ۷۵۸ هزار و ۶۸۴ مسافر از طریق ناوگان ریلی هرمزگان جابجا شدهاند. این آمار نشاندهنده رشد ۷ درصدی استقبال مردم از قطار بهعنوان وسیلهای ایمن و رفاهمحور برای سفر به استان هرمزگان و بالعکس است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد که تداوم این روند صعودی با تکیه بر نوسازی زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات در ماههای پایانی سال نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
نظر شما