به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری برازنده با تشریح عملکرد منطقه هرمزگان، اظهار داشت: در حوزه بارگیری با توجه به مشکلاتی که در نیمه دوم سال داشتیم، توانستیم با جذب بارهای جدید به نقطه سربهسر برسیم؛ در این بخش ۵ تا ۶ میلیون تن کالا محقق شد و ۸۰ درصد برنامه پیشبینی شده تحقق یافت.
وی افزود: در حوزه تخلیه با ثبت ۹ میلیون تن عملکرد، شاهد رشد ۸ درصدی بودیم. در مجموعِ تخلیه و بارگیری نیز با ثبت رقم ۱۴.۵ میلیون تن، موفق به تحقق رشد ۴ درصدی شدیم که این عملکرد منجر به کسب رتبه دوم در شبکه ریلی کشور شد.
مدیرکل راهآهن هرمزگان با اشاره به شرایط خاص ۴۰ روزه اخیر تصریح کرد: در این بازه زمانی، منطقه هرمزگان موفق به حملونقل یک میلیون و ۳۵ هزار تن کالا شد که از این عدد، سهم بارگیری ۵۴۰ هزار تن و سهم تخلیه ۴۹۰ هزار تن بوده است. بخش عمدهای از این محمولهها شامل مواد معدنی و کالاهای کانتینری بود که با توجه به شرایط توقف سایر مدها، با مد حملونقل ریلی به مقاصد رسیدند.
نصیری برازنده در پایان به وضعیت حوزه مسافری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه پروازها تعطیل بود، با پیشبینی قطارهای اضافه، تردد مردم و اهالی جزایر از طریق شبکه ریلی انجام شد که این اقدام رضایتمندی بالایی را در حوزه مسافری به همراه داشت.
