  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰

جابه‌جایی ۱.۳ میلیون تن کالا در بازه ۴۰ روزه اخیر در هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل راه‌آهن هرمزگان از تحقق ۸۰ درصدی برنامه بارگیری، رشد ۸ درصدی تخلیه و کسب رتبه دوم کشور در مجموع عملکرد تخلیه و بارگیری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری برازنده با تشریح عملکرد منطقه هرمزگان، اظهار داشت: در حوزه بارگیری با توجه به مشکلاتی که در نیمه دوم سال داشتیم، توانستیم با جذب بارهای جدید به نقطه سربه‌سر برسیم؛ در این بخش ۵ تا ۶ میلیون تن کالا محقق شد و ۸۰ درصد برنامه پیش‌بینی شده تحقق یافت.

وی افزود: در حوزه تخلیه با ثبت ۹ میلیون تن عملکرد، شاهد رشد ۸ درصدی بودیم. در مجموعِ تخلیه و بارگیری نیز با ثبت رقم ۱۴.۵ میلیون تن، موفق به تحقق رشد ۴ درصدی شدیم که این عملکرد منجر به کسب رتبه دوم در شبکه ریلی کشور شد.

مدیرکل راه‌آهن هرمزگان با اشاره به شرایط خاص ۴۰ روزه اخیر تصریح کرد: در این بازه زمانی، منطقه هرمزگان موفق به حمل‌ونقل یک میلیون و ۳۵ هزار تن کالا شد که از این عدد، سهم بارگیری ۵۴۰ هزار تن و سهم تخلیه ۴۹۰ هزار تن بوده است. بخش عمده‌ای از این محموله‌ها شامل مواد معدنی و کالاهای کانتینری بود که با توجه به شرایط توقف سایر مدها، با مد حمل‌ونقل ریلی به مقاصد رسیدند.

نصیری برازنده در پایان به وضعیت حوزه مسافری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه پروازها تعطیل بود، با پیش‌بینی قطارهای اضافه، تردد مردم و اهالی جزایر از طریق شبکه ریلی انجام شد که این اقدام رضایتمندی بالایی را در حوزه مسافری به همراه داشت.

کد مطلب 6811017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها