مدیرکل جدید راه آهن شمالشرق(۱) منصوب شد؛ رضایی جایگزین زادخور

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی، علیرضا رضایی‌برون را به عنوان مدیرکل جدید راه‌آهن شمالشرق (۱) منصوب کرد.

رضایی‌برون از مدیران با سابقه راه‌آهن است که پیش از این مسئولیت‌های مدیریتی در مناطق مختلف این مجموعه را بر عهده داشته است.

فرشاد زادخور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید این تغییر، دلیل آن را بازنشستگی خود عنوان کرد.

وی که ۳۸ سال در رده‌های مختلف راه‌آهن کشور خدمت کرده، شش سال مدیرکل راه‌آهن شمالشرق (۱) بود.

مراسم معارفه مدیرکل جدید راه‌آهن شمالشرق (۱) فردا، سه‌شنبه برگزار خواهد شد.

این تغییر مدیریت در حالی صورت می‌گیرد که راه‌آهن شمالشرق (۱) یکی از مناطق مهم و تأثیرگذار در شبکه حمل و نقل ریلی کشور محسوب می‌شود.

انتظار می‌رود رضایی‌برون با تکیه بر تجربیات گذشته، در ادامه مسیر توسعه و بهبود خدمات ریلی در این منطقه گام بردارد.