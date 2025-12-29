به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در دفتر خود با اشاره به اینکه مناقصه انتقال آب از بند انحرافی سیمین‌دشت به گرمسار برگزار شد بیان کرد: ردیف حذف‌شده پروژه پس از یک‌سال پیگیری احیا و کار وارد مرحله اجرا شده است.

وی از افزایش اعتبارات راه و روستا؛ با رایزنی و استفاده از ظرفیت ملی خبر داد و افزود: بودجه‌هایی برای حوزه راه و روستاها جذب شد که بیش از دو برابر اعتبارات سالانه شهرستان‌های گرمسار و آرادان است.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس بیان کرد: پیشرفت تقاطع غیرهمسطح ایوان‌کی با اجرای مناقصه مرحله دوم انجام و انتخاب پیمانکار در جریان است.

عربی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حل مشکلات گردشگری و میراث فرهنگی گفت: نشست فعالان حوزه گردشگری برگزار و طی جشنواره اقوام، جلسه مشترک با حضور وزیر میراث فرهنگی دنبال می‌شود.