تلاش برای تعدیل افزایش قیمت آب و پیگیری قانونی مشکلات کشاورزان گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی عصر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات آب کشاورزی گرمسار و آرادان در محل دفتر خود، گفت: با توجه به افزایش اخیر قیمت آب اعلامشده از سوی مجموعه آب منطقهای، کشاورزان این شهرستانها مشکلات خود را به فرمانداریها اعلام کردهاند و این جلسه با هدف پیگیری و رفع مشکلات برگزار شد.
وی افزود: تلاش داریم تا افزایش قیمت آب به گونهای اعمال شود که کشاورزان دچار زیان و سختی نشوند و شرایط برداشت آب با توجه به نیاز واقعی زمینها فراهم شود.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای تأکید کرد: هماهنگی میان فرمانداران، کشاورزان و دفتر نماینده برای رفع مشکلات ضروری است و باید روند قانونی و مکاتبات با دستگاههای ناظر دنبال شود.
عربی خاطرنشان کرد: پیگیری دقیق و کارشناسی موضوع توسط دفتر نماینده و فرمانداران ادامه خواهد یافت تا مشکلات آب کشاورزی به شکل کارشناسی و قانونی حل شود و کشاورزان آسیب نبینند.
نظر شما