پیگیری نماینده گرمسار و آرادان برای جذب اعتبارات ملی توسعه منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی عصر پنجشنبه در نشست با مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان در دفتر خود با موضوع بررسی مسائل و چالشهای حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری گرمسار و آرادان بیان کرد: توجه ویژه به اعتبارات این بخش مورد تاکید است.
وی با اشاره به توزیع اعتبارات بر مبنای شاخصهایی مانند جمعیت، خواستار در نظر گرفتن معیارهای دیگری مانند وسعت عرصههای منابع طبیعی و پهناوری جغرافیایی استانها برای تخصیص بودجه شد.
نماینده گرمسار و آرادان در مجلس در ادامه خواستار پیگیری پروژههای آبخیزداری و بیابانزدایی به عنوان راهکارهای کلیدی برای مقابله با کمآبی، فرونشست زمین و پدیده ریزگردها شد.
عربی بر انجام پروژههایی در حوضههای آبریز «حبلهرود»، «رامه» و «ایوانکی» برای ذخیرهسازی آب و تغذیه آبخوانها تأکید کرد.
وی افزود: جذب اعتبارات ملی از محل صندوق توسعه ملی و دیگر ردیفهای بودجهای برای اجرای پروژههای منابع طبیعی در استان سمنان از دیگر مباحثی است که میبایست مورد پیگیری قرار گیرد.
در این نشست بر لزوم پیگیری و هماهنگی بیشتر بین استانی و ملی برای تسهیل این امر توافق شد همچنین مقرر شد، کارگروههای تخصصی با محوریت بررسی و حل مسائل حوزه «حبلهرود» و نیز پیگیری اعتبارات ملی تشکیل شود.
