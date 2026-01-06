به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی ساختمان شهرداری ایوانکی، با اشاره به شرایط امروز استان سمنان بیان کرد: فضای همدلی میان مدیران در حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان و همچنین استان، فضای بسیار خوبی است که قطعاً برکات خوبی را خواهد داشت.

وی با تاکید بر وفاق در زمینه خدمت رسانی به مردم، گفت: خوشبختانه این وفاق مدیریتی شکل گرفته مسیر خدمت به مردم را هموارتر کرده است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از معدود مقاطع پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که وفاق کم نظیری در بین مسئولان محلی ما رخ داده است، ابراز کرد: باید از این ظرفیت موجود بین ائمه جمعه، فرمانداران، شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی و … برای خدمت بهتر به مردم بهره برد.

عربی با بیان اینکه این شرایط ایجاد شده قطعاً روند توسعه و خدمت‌رسانی به مردم را شتاب خواهد داد و مردم از آن منتفع خواهند شد، بیان کرد: این مسیر می‌تواند همچنین تحقق مطالبات مردم را نیز به دنبال داشته باشد.

به گزارش مهر، ساختمان جدید شهرداری ایوانکی در زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ متر مربع امروز با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی کلنگ زنی شد.