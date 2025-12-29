مسئله حقابه گرمسار و آرادان تنها در فضای وحدت و همدلی قابل حل است

یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه نشست با مسئولان شهرستان آرادان با اشاره به موضوعات مرتبط با آب و کشاورزی شهرستان‌های گرمسار و آرادان بیان کرد: در مقوله پیگیری حقابه مردم منطقه نیاز به یک همدلی است.

وی با بیان اینکه هرکس این همدلی را رعایت نکرده به مردم خیانت می‌کند، افزود: کسانی که برای منافع سیاسی با احساسات مردم بازی می‌کنند، خیانت می‌کنند و مردم و کشاورزان باید حواس شأن باشد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان با بیان اینکه برخی مواضع کذب این روزها مبنی بر بخشیدن حقابه مردم به گوش می‌خورد، تاکید کرد: این افراد باید خدا را هم در نظر بگیرند زیرا تلاش‌های زیادی برای احقاق حقابه مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان صورت گرفته است.

عربی با بیان اینکه ما علیرغم تهدیدات ایستاده‌ایم و همچنان مقوله حقابه مردم گرمسار و آرادان را پیگیری می‌کنیم، گفت: مردم باید بدانند که چه خراب کاری‌هایی در سال‌های گذشته در این زمینه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه برخی چرا به خودشان اجازه می‌دهند که موضوع آب را به حاشیه ببرند، افزود: ما نیاز داریم که اختلافات سیاسی را کنار بگذاریم و در مقوله آب فضای همدلی و وحدت را شکل دهیم و بیاییم الگویی برای آینده بسازیم

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: نباید اجازه دهیم با دروغ‌ها و ایجاد تشکیک‌ها فضای روانی بدی در گرمسار و آرادان شکل گیرد و مردم و کشاورزان ما ذهن شأن درگیر موضوعاتی شود که اساساً درست نیستند.