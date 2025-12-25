اعضای هیأت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان سمنان انتخاب شدند

محمد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتخاب و معرفی اعضای هیأت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان سمنان پس از طی کامل مراحل قانونی خبر داد و گفت: نشست انتخاب و معرفی اعضای هیأت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان سمنان با حضور معتمدین، اعضای حقوقی ستاد انتخابات شهرستان و اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان برگزار و پس از انجام فرآیندهای قانونی و رأی‌گیری، اعضای حقیقی هیأت اجرایی مشخص شدند.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات سمنان با بیان اینکه این نشست در سالن جلسات شهید اخلاقی فرمانداری برگزار شد، افزود: در این جلسه ۲۷ نفر از معتمدین به همراه اعضای حقوقی ستاد انتخابات شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات حضور داشتند.

محمودی ادامه داد: پس از معرفی معتمدین و طی مراحل قانونی مقرر، انتخابات اعضای هیأت اجرایی برگزار و در نهایت سید عباس دانایی، مجید دارایی، علی صابریان، حسن اقوامی‌پناه، زینب کرکه‌آبادی، مرتضی خابوری، منصور فرزامی‌راد و محمد طاهریان با کسب بیشترین آرا به عنوان هشت عضو اصلی هیأت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر سمنان انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: همچنین مهدی صمیمیان فرماندار شهرستان سمنان، احمد مطهری‌نسب نماینده رئیس کل دادگستری و محمدعلی ترحمی رئیس اداره ثبت احوال به عنوان اعضای حقوقی و اداری هیأت اجرایی این دوره از انتخابات نقش آفرینی خواهند داشت.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات سمنان افزود: در ادامه این فرآیند، فاطمه نعیمی، علی رشیدی‌پور، محمدرضا کاظمی، محسن فاطمی‌نیا و محمد علی شریعت نیز به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت اجرایی انتخاب شدند.

محمودی با اشاره به رویکرد ستاد انتخابات شهرستان سمنان خاطرنشان کرد: به تأکید مهدی صمیمیان فرماندار و رئیس هیأت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان، امانتداری و صیانت از آرا مردم مهم‌ترین اولویت عوامل اجرایی انتخابات ۱۴۰۵ است و همه تلاش‌ها بر برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم متمرکز خواهد بود.