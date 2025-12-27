به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر شنبه در در نشست تخصصی بررسی و هماهنگی ایجاد و راهاندازی بازارچه میوه و ترهبار شهر سمنان از برنامهریزی برای ایجاد و راهاندازی بازارچه میوه و ترهبار با هدف تنظیم بازار، ساماندهی قیمت میوه و همچنین عرضه در سطح شهر خبر داد و گفت: با ایجاد غرفههای عرضه مستقیم در سطح شهر میتوان قیمت میوه را کاهش داد و از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کرد.
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت عرضه میوه افزود: راهاندازی این بازارچهها علاوه بر ایجاد نظم شهری، موجب جمعآوری میوهفروشان سیار و ماشینی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان خواهد شد.
فرماندار سمنان با اشاره به اهمیت زمانبندی اجرای این طرح اظهار داشت: برنامهریزیها بهگونهای انجام شده است که این بازارچه میوه و ترهبار تا دهه فجر سال جاری راهاندازی شده و در خدمت مردم شریف شهر سمنان قرار گیرد.
به گزارش مهر، در این نشست تخصصی مدیرکل راه و شهرسازی استان؛ معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری و معاون صمت استان نیز حضور داشتند و درخصوص جانمایی، زیرساختها و نحوه اجرای طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند.
