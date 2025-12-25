  1. استانها
فرماندار سمنان خواستار جبران کمبود نیروی انسانی در اداره ثبت‌احوال شد

سمنان- فرماندار سمنان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در اداره ثبت‌احوال این شهرستان، بر ضرورت تسریع و تسهیل خدمات‌دهی به مراجعان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح پنجشنبه با حضور در اداره ثبت احوال سمنان به مناسبت روز ملی ثبت احوال از کمبود نیروی انسانی در این اداره خبر داد و اظهار داشت: به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات این معضل می‌بایست رفع شود.

وی به وجود برخی چالش‌ها در این اداره اشاره کرد و اظهار داشت: برای حل موضوعات و مشکلات مربوط به ثبت احوال پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.

فرماندار سمنان با تاکید بر اینکه امور ارباب رجوع باید با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود، اظهار داشت: این اقدام رضایت شهروندان را به همراه داشته و باعث امید افزایی در جامعه می‌شود.

صمیمیان با اشاره به اینکه برخی افراد فاقد هویت با مشکلات بسیاری مواجه هستند، تصریح کرد: با همراهی دستگاه‌های ذی ربط می‌بایست معظل دسترسی آنها به خدمات تسهیل شود.

وی به پیگیری مطالبات در سطوح بالاتر برای بهبود خدمات رسانی تاکید کرد و افزود: مسائل و چالش‌های حوزه ثبت احوال سمنان برطرف می‌شود.

