به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح پنجشنبه با حضور در اداره ثبت احوال سمنان به مناسبت روز ملی ثبت احوال از کمبود نیروی انسانی در این اداره خبر داد و اظهار داشت: به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات این معضل می‌بایست رفع شود.

وی به وجود برخی چالش‌ها در این اداره اشاره کرد و اظهار داشت: برای حل موضوعات و مشکلات مربوط به ثبت احوال پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.

فرماندار سمنان با تاکید بر اینکه امور ارباب رجوع باید با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود، اظهار داشت: این اقدام رضایت شهروندان را به همراه داشته و باعث امید افزایی در جامعه می‌شود.

صمیمیان با اشاره به اینکه برخی افراد فاقد هویت با مشکلات بسیاری مواجه هستند، تصریح کرد: با همراهی دستگاه‌های ذی ربط می‌بایست معظل دسترسی آنها به خدمات تسهیل شود.

وی به پیگیری مطالبات در سطوح بالاتر برای بهبود خدمات رسانی تاکید کرد و افزود: مسائل و چالش‌های حوزه ثبت احوال سمنان برطرف می‌شود.