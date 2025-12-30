علمای اهل سنت سیستان وبلوچستان: حاج قاسم؛ نماد وحدت و امنیت پایدار است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس نقطه عطفی در تاریخ معاصر منطقه بود؛ دو فرماندهای که با نقشآفرینی در جبهه مقاومت، توانستند معادلات امنیتی خاورمیانه را تغییر دهند.
اثرگذاری این دو شخصیت فراتر از مرزهای جغرافیایی بود. در ایران، بهویژه در استانهای مرزی همچون سیستان و بلوچستان، یاد و راه آنان بهعنوان نماد امنیت پایدار و وحدت ملی مطرح شد.
توجه به سیستان و بلوچستان، که همواره با چالشهای امنیتی و اقتصادی روبهرو بوده، نشان داد که نگاه آنان تنها به میدان جنگ محدود نبود، بلکه توسعه و آرامش اجتماعی را نیز در بر میگرفت؛ حضور و حمایت از مردم این خطه، الگویی از پیوند مقاومت با زندگی روزمره و امنیت داخلی کشور بود.
امروز، سیستان و بلوچستان با موقعیت راهبردی خود در مرزهای شرقی ایران، بیش از پیش نیازمند ادامه همان مسیر است؛ مسیری که حاج قاسم و ابومهدی با خون خود ترسیم کردند و میتواند آیندهای روشنتر برای این استان و کل منطقه رقم بزند.
حاج قاسم و ابومهدی نقطه عطف تاریخ مقاومت
امام جمعه اهل سنت زرآباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایام شهادت حاج قاسم گفت: شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس نقطهای مهم در تاریخ مقاومت اسلامی است؛ حاج قاسم از ابتدای زندگی خود مسیر مبارزه با استکبار را برگزید.
مولوی عارف هوتی ادامه داد: حاج قاسم بهعنوان سربازی از این کشور در دوران دفاع مقدس، زمانی که همه دنیا علیه نظام اسلامی متحد شده بودند؛ نقش نظامی خود را ایفا کرد و در برابر دشمنان ایستاد؛ پس از آن، هنگامی که اسرائیل به لبنان حمله کرد، به آنجا رفت و از جبهه مقاومت پشتیبانی نمود.
وی تاکید کرد: این حضور برای او اهمیت ویژهای داشت، زیرا همواره تلاش میکرد نیروهای جوان را در مقابله با اسرائیل فعال کند.
امام جمعه اهل سنت زرآباد افزود: با ظهور داعش و حملات آن، حاج قاسم نقشی ارزنده در مقابله با این جریان ایفا کرد؛ او افتخارات بسیاری در طول زندگی خود داشت و آخرین افتخار بزرگش شهادت به دست شیطان بزرگ بود.
مسیر حاج قاسم باید برای نسل جوان تبیین شود
وی گفت: اینکه انسانی به دست جنایتکاران به شهادت برسد، خود افتخاری بزرگ است و نشان میدهد مسیر او درست بوده است؛ چراکه دشمنان بزرگ در برابرش ایستادند و او را به شهادت رساندند.
مولوی هوتی تصریح کرد: تقویت جبهه مقاومت به واسطه حاج قاسم سلیمانی انجام شد و امروز وظیفه ماست که این مسیر را برای نسل جوان تبیین کنیم؛ باید زندگی و اهداف چنین شخصیتهایی برای جوانان بیان شود تا آنان دشمنی مستکبران و دشمنان امت اسلامی را بشناسند و دشمن را دشمن بدانند.
وی تاکید کرد: امروز دشمن با هجمه رسانهای و ابزارهای قدرتمند خود تلاش میکند چهرهای خیرخواهانه از خود نشان دهد، در حالی که در حقیقت گرگهایی در لباس میش هستند. آنان میخواهند افکار عمومی را منحرف کنند و مانع شکلگیری نسلهایی همچون حاج قاسم شوند.
امام جمعه اهل سنت زرآباد در پایان خاطرنشان کرد: نخستین گام مقابله با تهاجم فرهنگی، آگاهیبخشی به نسل جدید است؛ باید برای آنان روشن شود که دشمن کیست و ما چه جایگاهی داریم؛ تنها با این شناخت میتوان مسیر مقاومت را ادامه داد و اجازه نداد دشمنان رخنهای در صفوف امت اسلامی ایجاد کنند.
سیره حاج قاسم سلیمانی الگوی روشن مقابله با تروریسم است
امام جمعه اهل سنت مسجد حقانیه ایرانشهر در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نزدیک به ششمین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام، حاج قاسم سلیمانی هستیم؛ ایشان یکی از قهرمانان ملی مردم ایران بودند که در هشت سال دفاع مقدس با رشادت و شجاعت مثالزدنی جنگیدند. تاکتیکهای نظامی و شهامت بینظیر ایشان بارها موجب پیروزیهای بزرگ برای کشور شد.
مولوی شمس الحق دامنی تاکید کرد: سیره عملی شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس برای نسل جوان امروز الگویی روشن در مبارزه با تروریسم و انحراف است؛ این دو شهید بزرگوار با ایستادگی و فداکاری توانستند نقشههای دشمنان را نقش بر آب کنند.
وی افزود: اگر جبهه مقاومت نبود، بسیاری از معادلات منطقهای و جهانی به گونهای دیگر رقم میخورد و امنیت کشور ما با تهدیدهای جدی مواجه میشد؛ آنان با جان خود بازی کردند و با ایستادگی جانانه، امنیت، آرامش و آسایش را برای ملت ایران و ملتهای منطقه به ارمغان آوردند.
امام جمعه اهل سنت ایرانشهر گفت: نقش این دو شهید در تقویت جبهه مقاومت در منطقه بسیار برجسته بود. هدف اصلی آنان ایجاد وحدت و انسجام میان نیروهای مقاومت و مقابله با سلطهطلبی دشمنان بود.
مولوی دامنی در پایان تصریح کرد: امروز وظیفه ماست که راه آنان را ادامه دهیم و در همان مسیر گام برداریم؛ یاد و نام این شهیدان همیشه زنده است و نسل جوان باید با الگو گرفتن از آنان، مسیر عزت و استقلال را دنبال کند.
راه حاج قاسم؛ راه حق است
امام جمعه اهل ست مینان سرباز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: شهادت حاج قاسم سلیمانی نتیجه لیاقت و پایبندیاش به مسیر حق بود؛ مسیری که نوشیدن جام شهادت را برایش افتخار و سعادت ساخت.
مولوی عنایت الله رسولی زاده بیان کرد: سیره عملی حاج قاسم در مبارزه با تروریسم نمونهای روشن از آموزههای قرآن و سنت اسلامی است.
وی افزود: قرآن به ما میآموزد که دشمن را دشمن بدانیم و هیچگاه در برابر او عقبنشینی نکنیم. این اصل در صدر اسلام وجود داشت و حاج قاسم آن را در دوران معاصر بهخوبی اجرا کرد.
امام جمعه مینان سرباز تاکید کرد: حاج قاسم و ابومهدی در برابر جریانهای تکفیری که سالهاست با حمایت اسرائیل و آمریکا به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه در میان مسلمانان هستند، ایستادگی کرده و اجازه ندادند نقشههای آنان به ثمر برسد.
وی گفت: روشهای حاج قاسم سلیمانی در میدان عمل، الگویی برای همه ماست؛ او با تدبیر و شجاعت، همواره در کنار مردم منطقه و نیروهای مقاومت بود و با حضور میدانی خود، روحیهای تازه به مبارزان میبخشید.
حاج قاسم امنیت و وحدت را برای ملتهای منطقه رقم زد
مولوی رسولی زاده تصریح کرد: نقش حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در تقویت جبهه مقاومت بسیار برجسته بود؛ آنان با همدلی و همکاری، توانستند در برابر سلطهطلبی و زورگویی قدرتهای جهانی بایستند و جبههای متحد و قدرتمند شکل دهند؛ این مقابله نه تنها مانع پیشروی دشمنان شد، بلکه امید و اعتماد را در دل ملتهای منطقه زنده کرد.
وی در پایان افزود: تقویت جبهه مقاومت توسط حاج قاسم سلیمانی برای جامعه مثبت و سازنده بود؛ او توانست با نگاه راهبردی و عمل خالصانه، مسیر آینده را روشن سازد.
شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس نه تنها نقطه عطفی در تاریخ مقاومت اسلامی بود، بلکه الگویی برای نسلهای آینده بهجا گذاشت؛ آنان با ایستادگی در برابر تروریسم و سلطهطلبی قدرتهای جهانی، امنیت و وحدت را برای ملتهای منطقه رقم زدند.
یاد و راه این دو فرمانده بزرگ امروز در سیستان و بلوچستان و سراسر ایران بهعنوان نماد عزت، استقلال و همبستگی زنده است.
ادامه مسیر آنان وظیفهای تاریخی است؛ مسیری که با آگاهیبخشی، مقاومت فرهنگی و تقویت انسجام اجتماعی میتواند آیندهای روشنتر برای ایران و منطقه ترسیم کند.
