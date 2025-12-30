به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با یومالله نهم دی و روز بصیرت، آیت الله مصطفی محامی نماینده ولیفقیه و منصور بیجار استاندار سیستانوبلوچستان در پیامی مشترک بر اهمیت وحدت، هوشیاری و پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
متن پیام به شرح زیر میباشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ
پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسههای شیطان شوند، به یاد (خدا و پاداش و کیفر او) میافتند؛ و (در پرتو یاد او، راه حق را میبینند و) ناگهان بینا میگردند. سوره اعراف / آیه ۲۰۱
یومالله نهم دیماه ۱۳۸۸ یکی از روزهای درخشان ایران اسلامی و نماد بصیرت، پایمردی و دفاع جانانه مردم بصیر و سرافراز از اسلام و نظام اسلامی در برابر دسیسهها و فتنه گری های دشمنان و تجلی همدلی و انسجام ملت شریف ایران اسلامی در دفاع از ولایت است.
در این روز، ملت انقلابی و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضوری توأم با شور و شعور، به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند و پاسخی دندان شکن و قاطع به فتنهگران داخلی و حامیان خارجی آنان دادند، همانگونه که در ایام جنگ دوازده روزه اتحادی مقدس در برابر شرارتهای رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و اذناب شأن رقم زدند که پیروزی بزرگی را برای اسلام و نظام اسلامی به ارمغان آورد.
اینجانبان ضمن تاکید بر حفظ همدلی و انسجام و پیروی از فرامین و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی به ویژه در این ایام که دشمنان و مزدوران شأن با تکیه بر جنگ ترکیبی و شناختی مشغول فتنهگری هستند، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت را به عموم مردم ایران به خصوص مردم شریف و ولایتمدار سیستان وبلوچستان تبریک گفته و یاد و خاطره شهدای بصیرت و دفاع از ولایت را گرامی میداریم.
