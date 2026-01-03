مکتب حاج قاسم؛ پیوند آرامش و مقاومت برای سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: استان سیستان و بلوچستان، بهعنوان یکی از مهمترین مناطق راهبردی ایران، همواره نقشی برجسته در پاسداری از ارزشهای انقلاب و تقویت روحیه مقاومت ایفا کرده است.
سیستان و بلوچستان که دروازه ارتباطی ایران با شرق محسوب میشود، نهتنها از نظر جغرافیایی و فرهنگی اهمیت دارد، بلکه در عرصههای اجتماعی و سیاسی نیز همواره جلوهای از ایستادگی و پایداری ملت ایران را به نمایش گذاشته است.
هفته مقاومت فرصتی است تا بار دیگر به یاد بیاوریم که امنیت و آرامش امروز، حاصل خون شهیدانی است که با ایمان و اخلاص، مسیر عزت و استقلال را روشن کردند.
در این میان، نام و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی بهعنوان نماد مقاومت، در سیستان و بلوچستان بیش از هر جای دیگر جلوهگر است؛ چراکه امنیت پایدار این استان، ریشه در همان اندیشهای دارد که مقاومت را نه صرفاً در ابزار نظامی، بلکه در اعتماد به مردم و وحدت ملی تعریف میکرد.
فتنه دشمنان با روحیه مقاومت خنثی شد
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: این ایام، ایام هفته مقاومت و یادآور مفهوم عمیق ایستادگی و پایداری ملت ایران است؛ اگر بخواهیم مروری کوتاه اما معنادار بر گذشته داشته باشیم، باید به حوادثی اشاره کنیم که هر کدام در مقطع خود، قطعهای از یک پازل بزرگ بودند.
علیرضا شهرکی اظهار داشت: شانزده سال پیش یک اتفاق مهم نهم دی ۱۴۰۴ و شش سال پیش نیز شهادت حاج قاسم رخ داد، که هر دو در کنار هم ما را به سال ۱۴۰۴ رساندند؛ سالی که در آن، جنگ ۱۲ روزه بهوضوح جریان مقاومت ملت ایران را به نمایش گذاشت.
وی افزود: فتنهای که دشمنان طراحی کردند، با ایستادگی مردم و روحیه مقاومت خنثی شد و نتیجه آن، شهادت سردار بزرگ، حاج قاسم سلیمانی بود؛ شهادتی که نهتنها یک پایان نبود، بلکه آغاز یک باور عمیق و ماندگار در دل ملت ایران شد.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: این باور، امروز خروجی خود را در سال ۱۴۰۴ و در قالب جنگ دوازدهروزه و شکلگیری انسجام ملی نشان داد؛ انسجامی که حاصل آن، تقویت وحدت درونی ملت ایران و تثبیت سنگبنای مقاومت بود؛ سنگبنایی که حاج قاسم آن را با خون خود مستحکم کرد. این انسجام ملی، باور قلبی مردم ایران را شکل داد.
شهیدان مقاومت نقش کلیدی در تقویت مقاومت جهانی داشتهاند
وی تصریح کرد: پیام انقلاب اسلامی، با تکیه بر مقاومت، در جهان شنیده شد و خودباوری امروز ما مرهون مجاهدت و شهادت سرداران بزرگی است که در جایجای کشور و در دورههای مختلف تاریخ انقلاب نقشآفرین بودند.
شهرکی خاطرنشان کرد: نقش حاج قاسم و دیگر شهدای این مسیر، نقشی بیبدیل است؛ شاید پیش از شهادت، بسیاری از مردم جهان نامهایی چون حاج قاسم سلیمانی یا ابومهدی المهندس را بهدرستی نمیشناختند، اما شهادت آنان نشان داد که ایران چه جایگاه مؤثر و تعیینکنندهای در مقاومت ملی و فراملی دارد.
وی افزود: جریان مقاومت در سوریه، عراق، یمن و بسیاری از نقاط دیگر جهان، مرهون فکر، ایده و تلاش همین شهدای بزرگوار است.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان در پایان افزود: نسل جوان و نسل جدید ما باید بدانند که این بزرگان چه نقش ارزشمند و کلیدی در تقویت مقاومت جهانی و ایجاد خودباوری در میان ملتها و مظلومان جهان داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: حاصل این مسیر، شکلگیری جریان دفاع و مقابله با استکبار در سطح دنیا است؛ جریانی که امروز به ما قدرت و جرئت داده تا در برابر تجاوزگران بایستیم؛ این تفکر مقاومتی، امروز به الگویی جهانی تبدیل شده و ملتها، ایران را با همین روحیه مقاومت دوباره میشناسند.
مکتب حاج قاسم بر روحیه انقلابی استوار است
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان در گفت و با خبرنگار مهر گفت: اگر بخواهیم در وصف شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی سخنی بگوییم، باید این طور بگوییم؛ امروز هر جا که در جایجای میهن اسلامی، بهویژه در استان پراهمیت سیستان و بلوچستان، نشانهای از امنیت، آرامش و ثبات دیده میشود، ردپای اندیشه و مکتبی به چشم میآید که حاج قاسم بنیانگذار و پرچمدار آن بود.
محمدهادی طهرانی مقدم افزود: مکتبی که امنیت را صرفاً در ابزار نظامی خلاصه نمیکرد، بلکه آن را بر پایه ایمان، اخلاص، مردمباوری و روحیه انقلابی استوار میساخت.
وی تصریح کرد: حاج قاسم سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود؛ او معلمی بود که به ما آموخت قدرت واقعی، تلفیق توان نظامی با باور عمیق دینی و اعتماد به مردم است؛ او نشان داد که هرگاه دلها به خدا گره بخورد و نیتها برای دفاع از حق خالص شود، هیچ تهدیدی توان درهم شکستن اراده یک ملت را ندارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: افزایش روحیه مقاومت، عزتنفس ملی و خودباوری در میان جوانان و نیروهای مؤمن، از برکات همین نگاه و سیره عملی بود.
وی گفت: مکتب حاج قاسم، الگویی ماندگار برای محور مقاومت و همه دلسوزانی است که دفاع از کیان اسلام و استقلال میهن را وظیفه خود میدانند.
هوشیاری در برابر دشمن عاقلانه و شجاعانه است
طهرانی مقدم در پایان خاطرنشان کرد: این مکتب به ما یاد داد که امنیت پایدار، محصول همراهی مردم، هوشیاری در برابر دشمن و ایستادگی عاقلانه و شجاعانه است؛ امروز نیز هر قدمی که در مسیر حفظ وحدت، تقویت انسجام ملی و پاسداری از ارزشهای انقلاب برداشته میشود، در امتداد همان راهی است که شهید سلیمانی با خون خود ترسیم کرد؛ راهی که همچنان چراغ هدایت نسلهای آینده خواهد بود.
سیستان و بلوچستان امروز نمادی از پیوند مقاومت ملی با هویت محلی است؛ استانی که با تاریخ پرفراز و نشیب خود، نقش مهمی در تثبیت امنیت و انسجام کشور ایفا کرده است.
یاد و راه شهید حاج قاسم سلیمانی در این خطه، نهتنها بهعنوان یک میراث معنوی، بلکه بهمثابه چراغ هدایت نسلهای آینده باقی مانده است. مکتب مقاومت، با تکیه بر ایمان، مردمباوری و وحدت، توانسته روحیهای تازه در میان جوانان ایجاد کند.
این مسیر نشان میدهد که امنیت پایدار و عزت ملی، حاصل ایستادگی مشترک ملت ایران و الهامگیری از الگوهای جاودان مقاومت است.
نظر شما