فرماندهی تراز اول منطقه؛ میراث ماندگار حاج قاسم و ابومهدی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: در سال‌های اخیر، مبارزه با تروریسم به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی منطقه غرب آسیا تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها کشورهای درگیر جنگ، بلکه ثبات اجتماعی و امنیت مرزهای پیرامونی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

در این میان، نقش و سیره عملی شهید سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به‌عنوان دو چهره محوری در مقابله با جریان‌های تروریستی، همواره مورد توجه بوده است.

این دو فرمانده با تکیه بر راهبرد میدانی، هماهنگی منطقه‌ای و شناخت دقیق از ساختار گروه‌های افراطی، توانستند در مقاطع حساس، روند گسترش تروریسم را مهار کنند و امنیت نسبی را به بخش‌هایی از منطقه بازگردانند.

سیستان و بلوچستان به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، هم‌مرزی با کشورهای ناآرام و تنوع قومی و مذهبی، همواره در معرض تهدیدات جریان‌های افراطی و ناامنی‌های فرامرزی بوده است؛ تجربه مقابله سازمان‌یافته با تروریسم، که در سیره عملی سلیمانی و المهندس دیده می‌شود، نشان می‌دهد امنیت پایدار نه‌فقط با ابزار نظامی، بلکه با تعامل مردمی، تقویت وحدت و هوشیاری اجتماعی تحقق می‌یابد؛ رویکردی که می‌تواند الگویی مهم برای حفظ آرامش و ثبات در استان سیستان و بلوچستان باشد.

جبهه مقاومت در برابر دشمنان مشترک ایستادن

امام جمعه خاش در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: آنچه شهید سردا قاسم سلیمانی و شهید سردار ابومهدی المهندس را به یکدیگر نزدیک کرد، پیش از هر چیز عشق و علاقه عمیق آنان به ولایت و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) بود.

حجت الاسلام غلامرضا دهقان ادامه داد: این محبت قلبی، همراه با تقوا، دیانت و روحیه خالصانه خدمت به ملت‌های اسلامی، از مهم‌ترین وجوه اشتراک این دو شخصیت برجسته به شمار می‌رفت؛ آن‌ها به اخوت اسلامی و مهربانی میان مسلمانان باور داشتند و همین نگاه، سبب شد همچون دو برادر دینی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

وی گفت: از سوی دیگر، ایران و عراق به‌واسطه وجود بقاع متبرک اهل‌بیت (ع)، از جمله حرم حضرت ثامن‌الحجج امام رضا (ع) در مشهد مقدس و آستان سیدالشهدا امام حسین (ع) و دیگر ائمه معصومین (ع) در عتبات عالیات همچون امام موسی کاظم، امام هادی و امام حسن عسکری (ع)، پیوندی عمیق و تاریخی دارند.

حاج قاسم به دنبال عزت مسلمانان بود

امام جمعه خاش افزود: این سرزمین‌ها قدمگاه و زیارتگاه اولاد طاهرین پیامبر عظیم‌الشأن اسلام هستند و طبیعی است که ملت‌ها مشتاق ارتباطی نزدیک، سالم و برادرانه با یکدیگر باشند. حوزه‌های علمیه نجف اشرف، قم مقدس و جایگاه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها نیز از دیگر مشترکات مهم میان دو ملت است.

وی اظهار داشت: شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس دریافتند که دشمنان مشترکی چون رژیم صهیونیستی، داعش، جریان‌های تکفیری و وهابیت در پی اختلاف‌افکنی میان ملت‌ها هستند. از همین رو، در برابر این جریان‌های متجاوز ایستادند. نتیجه این اخوت و هم‌افزایی، شکل‌گیری برکات فراوانی بود که نمونه روشن آن راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی است.

حجت الاسلام دهقان تصریح کرد: در تبیین نقش این دو شهید بزرگوار در تقویت جبهه مقاومت، به‌ویژه برای نسل جوان، باید سیره، اندیشه و فعالیت‌های آنان به‌درستی پژوهش، برجسته و بازگو شود.

وی در پایان افزود: جوانان باید بدانند تفکر این بزرگواران، تفکری عزتمندانه در مسیر سربلندی ملت‌ها و مقاومت در برابر ظلم و تجاوز بود؛ زنده نگه‌داشتن این روحیه مقاومت، بهترین راه برای جلوگیری از تعدی و تجاوز دشمنان به حریم ملت‌ها و دولت‌هاست.

سیره حاج قاسم و ابومهدی سیره استکبار ستیزی بود

امام جمعه چابهار در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بررسی روش مبارزه شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، به‌روشنی می‌بینیم که مسیر آنان همان مسیر اسلام ناب محمدی بود؛ همان راهی که پیامبر اکرم (ص)، اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، ائمه اطهار و امروز مقام معظم رهبری ترسیم کرده‌اند.

حجت الاسلام سید محمد موسوی گفت: مبارزه با ظلم، فساد، فقر، جنایت و ایستادگی در برابر استکبار، یک دستور الهی است و این دو شهید بزرگوار، خالصانه و مخلصانه در همین مسیر قدم برداشتند. مبارزه آن‌ها نه از سر گرایش‌های سیاسی خشک و بی‌منطق، بلکه بر پایه عقلانیت، ایمان و منطق اسلام ناب بود؛ بدون هیچ‌گونه انگیزه شخصی یا نفسانی.

وی بیان کرد: آنچه حاج قاسم و ابومهدی را در دل‌ها عزیز کرد، اخلاص کم‌نظیرشان بود؛ آنان هیچ‌گاه با شیطان و شیاطین، به‌ویژه شیطان بزرگ، سر سازش نداشتند.

پیش بینی خطر انحرافات یکی از ویژگی‌های حاج قاسم بود

امام جمعه چابهار تصریح کرد: سیره آن‌ها، سیره ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی بود؛ سیره‌ای که محدود به خودشان یا کشورشان نمی‌شد، بلکه هدفشان گسترش این روحیه در میان همه مظلومان عالم بود؛ در اولویت مسلمانان و شیعیان، اما نه محدود به آنان.

وی اظهار داشت: امروز می‌بینیم حتی در کشورهایی که اسلامی هم نیستند، مانند برخی جریان‌ها در آمریکای لاتین، از این بزرگان الگو می‌گیرند. پیام آن‌ها روشن بود: هر انسانی اگر در برابر ظلم بایستد، سرانجام به پیروزی خواهد رسید.

حجت الاسلام موسوی در پایان خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی و شهید ابومهدی علاوه بر مقابله عملی با طرح‌های سلطه، با بصیرت و آگاهی، خطر انحراف‌ها را پیش‌بینی می‌کردند؛ آنان با بیانی آرام و دلسوزانه، چه در سخنرانی‌ها و چه در جلسات مختلف، جوانان و حتی برخی مسئولان غافل را هشدار می‌دادند.

وی گفت: همواره تأکید داشتند که فاصله گرفتن از ولایت، انسان را به انحراف و هلاکت می‌کشاند. بی‌تردید این راه و این منش، میراث ماندگار آن شهیدان بزرگ است.

مکتب حاج قاسم؛ مکتب امام حسین (ع) بود

امام جمعه دلگان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، هر دو از شهدایی بودند که در مکتب امام حسین (ع) رشد کردند، با این مکتب زندگی کردند و تمام مسیر حیات و مجاهدت خود را بر اساس همین اندیشه شکل دادند.

حجت الاسلام حمید بامری اظهار داشت: اندیشه، عمل و مسیر این دو بزرگوار در یک خط روشن و مشترک قرار داشت؛ خطی که ریشه در جهاد، ایثار، مقاومت و مقابله با ظلم و استکبار داشت. این دو شهید بزرگوار سرِ سفره مکتب امام حسین (ع) شاگردی کردند و به همین دلیل، وجوه مشترک فراوانی در سیره و رفتار آن‌ها دیده می‌شود.

وی بیان کرد: وقتی به میدان مقاومت و مقابله با تروریسم، استکبار جهانی و دفاع از مظلومان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که حاج قاسم و ابومهدی دوش‌به‌دوش یکدیگر و در کنار هم، به‌عنوان سربازان ولایت، از سنگری به سنگر دیگر حرکت کردند.

حاج قاسم و ابومهدی نماد و مظهر عینی مکتب استکبار ستیزی

امام جمعه دلگان ادامه داد: حرکت آن‌ها آمیخته با شور، ایمان و عشق به جهاد بود. این ویژگی‌ها نشان می‌دهد هر فرد و هر جریانی که در این مکتب رشد کند، همین خصایص را پیدا خواهد کرد و حاج قاسم و ابومهدی نماد و مظهر عینی این مکتب در تراز واقعی آن بودند.

وی تصریح کرد: این دو شهید بزرگوار نه‌تنها با تروریسم، بلکه با هر طرح سلطه‌گرانه‌ای مقابله می‌کردند؛ هر جا سلطنت‌طلبی، ظلم و انحرافی وجود داشت که ریشه در استکبار جهانی و صهیونیسم داشت، این دو شهید در برابر آن ایستادگی می‌کردند.

حجت الاسلام بامری افزود: واقعیت این است که همه این جریان‌های معاند، با هر نام و عنوانی، از یک سرچشمه تغذیه می‌شوند و آن هم همان نظام سلطه و استکبار جهانی است؛ جریانی که در ایران اسلامی به دلیل اهمیت انقلاب اسلامی، دشمنی و کادرسازی بیشتری انجام می‌دهد؛ از همین رو، سلطنت‌طلبی نمادی از همان استکبار و قلدران عالم است و مقابله با آن، بخشی از مسیر مقاومت به شمار می‌رود.

اطاعت از ولی فقیه ویژگی بارز حاج قاسم بود

وی خاطرنشان کرد: در این میان، نقش حاج قاسم سلیمانی در تقویت و ساماندهی جبهه مقاومت، نقشی برجسته و تعیین‌کننده بود. ویژگی ممتاز حاج قاسم، سرباز ولایت دانستن خود و اطاعت محض از ولی‌فقیه بود.

امام جمعه دلگان اظهار داشت: تاریخ اسلام نیز نشان می‌دهد هر جا افراد به ولی زمان خود متصل و مطیع بودند، کارشان برکت یافت و در مسیر موفقیت قرار گرفتند؛ حاج قاسم نیز با همین ویژگی، مأموریت‌های محوله را به بهترین شکل انجام داد و جبهه مقاومت را منسجم، پویا و قدرتمند ساخت.

وی در پایان گفت: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده‌ای تراز اول و مدیری بزرگ در سطح منطقه بود که نام و راهش برای همیشه در تاریخ مقاومت ماندگار خواهد ماند.

مبارزه موفق با تروریسم، تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند ایمان، اخلاص، تبعیت از ولایت، عقلانیت میدانی و پیوند عمیق با مردم است. سیره شهیدان سلیمانی و المهندس ثابت کرد که امنیت پایدار از دل وحدت مذهبی، هم‌افزایی منطقه‌ای و شناخت دقیق تهدیدها شکل می‌گیرد.

برای استان سیستان‌وبلوچستان، بهره‌گیری از این تجربه به‌معنای تقویت اعتماد اجتماعی، پیشگیری از نفوذ افراط‌گرایی، توجه به جوانان و تبدیل مرزها به فرصت‌های همکاری است. بازخوانی این مکتب می‌تواند آینده‌ای امن، باثبات و امیدآفرین را تضمین کند.