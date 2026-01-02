  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

رخشا: پروژه ساخت پل حرمک به پیشرفت ۶۰ درصدی رسید

رخشا: پروژه ساخت پل حرمک به پیشرفت ۶۰ درصدی رسید

زاهدان - معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از پیشرفت حدود ۶۰ درصدی پروژه ساخت پل حرمک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما رخشا گفت: عملیات ساخت این پروژه با ۹ دهانه ۲۱ متری و طول کلی ۱۸۹ متر از ابتدای سال جاری آغاز شده که با پیشرفت مطلوب به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: با تخصیص مورد نیاز ۱۵۰ میلیارد تومانی این پروژه مهم راهسازی استان تا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: پل حرمک به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم حمل‌ونقلی استان، نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، کاهش زمان سفر و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین و سبک در منطقه خواهد داشت.

رخشا با تاکید بر اهمیت راهبردی این پروژه در توسعه مبادلات منطقه‌ای استان گفت: پل حرمک به‌عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی در تکمیل شبکه ارتباطی شرق کشور، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه ترانزیتی استان ایفا می‌کند و با بهره‌برداری از آن علاوه بر تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر شاهد شتاب‌گیری توسعه اقتصادی، رونق فعالیت‌های تجاری، بهبود دسترسی مناطق پیرامونی و تقویت ارتباطات بین‌المللی استان با کشورهای منطقه خواهیم بود، موضوعی که در مجموع می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و افزایش سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان شود.

کد خبر 6710069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها