میراث فرماندهان شهید در مبارزه با تروریسم؛ از سیستان تا غرب آسیا

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در جبهه مقاومت، نقطه عطفی در تحولات منطقهای به شمار میرود.
این دو فرمانده برجسته با نقشآفرینی در مقابله با تروریسم و ایجاد انسجام میان نیروهای مقاومت، توانستند معادلات امنیتی و سیاسی خاورمیانه را تغییر دهند.
حاج قاسم با نگاه راهبردی خود، شبکهای از نیروهای مردمی و نظامی را در کشورهای مختلف سامان داد و ابومهدی المهندس نیز بهعنوان بازوی اجرایی و مدیریتی در عراق، نقش مکملی ایفا کرد؛ نتیجه این همکاری، تقویت محور مقاومت و کاهش نفوذ گروههای افراطی در منطقه بود.
اثرگذاری این دو شخصیت تنها محدود به عراق و سوریه نبود؛ بلکه پیامدهای آن در سراسر منطقه، از جمله ایران و استانهای مرزی همچون سیستان و بلوچستان نیز قابل مشاهده است.
امنیت پایدار در مرزهای شرقی ایران، حاصل بخشی از همان سیاستهای کلان مقاومت بود که با هدف جلوگیری از نفوذ گروههای تکفیری و قاچاق سازمانیافته دنبال شد.
سیستان و بلوچستان بهعنوان یکی از حساسترین نقاط مرزی کشور، از ثمرات این رویکرد بهرهمند شد و زمینه برای توسعه اجتماعی و اقتصادی در کنار امنیت فراهم شد. یاد و نام این دو فرمانده، امروز بهعنوان نماد ایستادگی و وحدت، در میان مردم منطقه همچنان زنده است.
حاج قاسم پرورش یافته مکتب امامین انقلاب بود
امام جمعه نیمروز در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، دو شخص از تأثیرگذارترین فرماندهان نظامی جهان اسلام، بار دیگر نقش بیبدیل او در مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت منطقهای و بینالمللی را برجسته کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مجتبی اشرفیان گفت: حاج قاسم سلیمانی که از پرورشیافتگان مکتب امامین انقلاب اسلامی بود، نزدیک به چهار دهه از عمر خود را در مسیر مجاهدت، مقاومت و دفاع از ملتهای مظلوم سپری کرد و به عنوان چهرهای فراتر از مرزهای جغرافیایی شناخته شد.
وی بیان کرد: سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس با شناخت دقیق از تحولات سیاسی و امنیتی جهان، بهویژه در منطقه غرب آسیا، توانستند تهدید تروریسم سازمانیافته را بهدرستی تشخیص دهد و در برابر آن، راهبردی مؤثر طراحی کند.
امام جمعه نیمروز تصریح کرد: این دو شهید با تکیه بر تجربیات گسترده نظامی و توان مدیریتی بالا، در کشورهای مختلف منطقه، ساختارهای منسجم مقابله با گروههای تکفیری را ایجاد و هدایت کردند؛ ساختارهایی که در نهایت منجر به شکست پروژههای خطرناک تروریستی، بهویژه داعش، شد.
مبارزه با تروریسم عامل محبوبیت سردار سلیمانی
وی خاطرنشان کرد: نقش حاج قاسم سلیمانی در مهار تروریسم تنها محدود به میدان نبرد نبود. او با ایجاد هماهنگی میان نیروهای مختلف و کمک به دولتها و ملتهایی که در معرض تهدید تروریسم قرار داشتند، توانست امنیت را به مناطقی بازگرداند که سالها گرفتار ناامنی، خشونت و جنگ بودند.
حجت الاسلام اشرفیان افزود: اگر مجاهدتهای سردار سلیمانی و همراهان ایشان نبود، دامنه تهدید گروههای تکفیری نهتنها در منطقه، بلکه اروپا و دیگر نقاط جهان را نیز دربرمیگرفت.
وی ادامه داد: محبوبیت سردار سلیمانی در میان ملتها، نتیجه رویکرد انسانی و فراگیر او در مبارزه با تروریسم بود؛ او مفاهیمی چون عدالت، آزادی و کرامت انسانی را فراتر از نگاههای قومی، مذهبی و سیاسی دنبال میکرد و همین مسئله باعث شد به عنوان یکی از برجستهترین چهرههای ضدتروریسم جهان شناخته شود.
امام جمعه نیمروز در پایان گفت: اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی، نشاندهنده ناتوانی واشنگتن در مقابله با نفوذ و اثرگذاری این فرمانده فرامنطقهای بود؛ فرماندهی که با ایستادگی در برابر تروریسم، امنیت و آرامش را به بخش بزرگی از جهان بازگرداند.
حاج قاسم نماد تفکر مقاومت است
امام جمعه ایرانشهر در گفت گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش راهبردی سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس گفت: حاج قاسم سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه نماد و معمار «تفکر مقاومت» در منطقه غرب آسیا به شمار میرفت؛ تفکری که توانست معادلات قدرت را تغییر دهد و پروژههای سلطهطلبانه آمریکا و همپیمانانش را با چالش جدی مواجه کند.
حجتالاسلام عیسی بزمانی افزود: این مکتب ریشه در آموزههای انقلاب اسلامی داشت و بر ایستادگی در برابر ظلم، حمایت از مظلومان و حفظ استقلال ملتها تأکید میکرد.
وی ادامه داد: این دو شهید با این باور که آمریکا و رژیم صهیونیستی عامل اصلی ناامنی در منطقه هستند، نظریه مقاومت را از یک مفهوم ذهنی به یک جریان عملی و میدانی تبدیل کردند.
امام جمعه ایرانشهر تصریح کرد: ایشان با ایجاد انسجام میان نیروهای مختلف و تقویت هویت اسلامی و بومی در کشورهای منطقه، محور مقاومتی را شکل دادند که توانست در برابر طرحهایی چون «خاورمیانه جدید» و پروژههای تجزیهطلبانه غرب ایستادگی کند.
افول آمریکا، نتیجه گسترش مکتب مقاومت است
وی بیان کرد: پس از شهادت حاج قاسم و همراهان ایشان، بسیاری از محافل غربی گمان میکردند حذف ایشان موجب تضعیف محور مقاومت خواهد شد؛ اما تحولات میدانی نشان داد این مکتب بیش از گذشته زنده و پویا است. واکنش ملتهای مختلف، بیانگر نفوذ فکری و معنوی او فراتر از مرزهای جهان اسلام بود.
حجتالاسلام بزمانی خاطرنشان کرد: تفکر مقاومتی که حاج قاسم آن را تثبیت کرد، امروز در ایستادگی ملتهایی چون فلسطین و یمن و ناکامی آمریکا و ناتو در تحمیل اراده خود به منطقه قابل مشاهده است.
وی در پایان گفت: افول هژمونی آمریکا در غرب آسیا، نتیجه مستقیم گسترش مکتب مقاومت است؛ مکتبی که سردار حاج قاسم سلیمانی با مجاهدت، اخلاص و فرماندهی راهبردی خود پایهگذاری کرد و حتی پس از شهادت نیز الهامبخش آزادگان جهان باقی مانده است.
