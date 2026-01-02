https://mehrnews.com/x3b3XP ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵ کد خبر 6710687 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵ برگزاری جشن ولادت امام علی(ع) و روز پدر در ایرانشهر ایرانشهر - جشن ولادت امام علی(ع) و روز پدر با حضور اقشار مختلف مردم در یکی از مسجدهای شهر ایرانشهر برگزار شد. دریافت 14 MB کد خبر 6710687 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه موقت ایرانشهر: دشمن شناسی مهمترین وظیفه مسلمانان است جشن ولادت امام علی علیه السلام در زاهدان سیستان و بلوچستان؛ جلوهای از بصیرت مردم در بزنگاههای تاریخی ایرانشهر؛ صحنه همبستگی مردم در گرامیداشت سالروز نهم دی جشن روز پدر در محضر پدران شهدا در شب میلاد امام علی (ع) علمای اهل سنت سیستان وبلوچستان: حاج قاسم؛ نماد وحدت و امنیت پایدار است برچسبها امام علی(ع) ولادت امام علی(ع) روز پدر سیستان و بلوچستان
