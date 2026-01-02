  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵

برگزاری جشن ولادت امام علی(ع) و روز پدر در ایرانشهر

ایرانشهر - جشن ولادت امام علی(ع) و روز پدر با حضور اقشار مختلف مردم در یکی از مسجدهای شهر ایرانشهر برگزار شد.

