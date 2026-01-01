حاج قاسم سلیمانی؛ الگوی مقاومت جوانان سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: شهید سپهبد قاسم سلیمانی را می‌توان نمونه‌ای روشن از پیوند ایمان، عمل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست؛ سیره‌ای که نه‌تنها در میدان‌های نبرد، بلکه در رفتار فردی، مدیریتی و مردمی او جلوه‌گر بود.

حاج قاسم در نگاه رهبر معظم انقلاب، چهره‌ای ملی و فراملی است که عمل‌گرایی صادقانه، تواضع، مردم‌داری و تبعیت محض از ولایت، شاکله اصلی شخصیت او را شکل می‌داد؛ او همواره خود را خادم مردم می‌دانست و همین نگاه، رمز نفوذ عمیقش در دل‌های اقوام و ملت‌های مختلف بود.

این سیره عملی، برای استان سیستان و بلوچستان که نماد همزیستی اقوام، مذاهب و فرهنگ‌هاست، معنایی ویژه دارد؛ شهید سلیمانی باور داشت که امنیت پایدار، بدون توجه به کرامت مردم و رفع محرومیت‌ها محقق نمی‌شود؛ نگاهی که با واقعیت‌ها و نیازهای این استان همخوانی کامل دارد.

او در عمل نشان داد که وحدت، نه یک شعار سیاسی، بلکه یک رفتار مستمر و مسئولانه است؛ رفتاری که می‌تواند زمینه‌ساز آرامش، پیشرفت و امید در مناطق مرزی کشور باشد.

امروز بازخوانی سیره عملی شهید قاسم سلیمانی، به‌ویژه برای جوانان سیستان و بلوچستان، یادآور این حقیقت است که با اخلاص، مجاهدت و توجه به ظرفیت‌های بومی می‌توان از دل تهدیدها، فرصت ساخت و مسیر عزت و پیشرفت را هموار کرد؛ مسیری که حاج قاسم با عمل خود ترسیم کرد و به نسل‌های آینده سپرد.

شهیدان مقاومت سد محکمی در برابر طرح‌های استعماری بودند

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و مدیر سازمان بسیج اساتید در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه والا شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس اظهار داشت: این دو شهید بزرگوار، تجسم عینی استراتژی مقاومت فعال در میدان نبرد بودند.

محبعلی رهدار افزود: شهید قاسم سلیمانی با بینش ژئوپلیتیک کم‌نظیر خود، به معماری شبکه یکپارچه مقاومت در منطقه پرداخت و شهید ابومهدی المهندس به عنوان استراتژیست عملیاتی، این نقشه کلان را به میدان نبرد ترجمه می‌کرد.

وی تصریح کرد: رویکرد آنان بر سه اصل استوار بود؛ اولی مبارزه پیش دستانه و تهاجمی، به جای واکنش منفعلانه، با ایجاد هسته‌های مقاومت در کانون‌های تهدید، ابتکار عمل را از دست تروریست‌ها گرفتند؛ سپس وحدت‌سازی فراملی و فرامذهبی، ایجاد ائتلاف گسترده‌ای از شیعه و سنی، عرب و غیرعرب در برابر تکفیری‌ها که خود نمونه‌ای بی‌سابقه در تاریخ معاصر منطقه بود؛ در نهایت ترکیب جنگ نامتقارن با نوآوری نظامی، توسعه تاکتیک‌های خلاقانه در نبردهای شهری و محاصره گروه‌های تروریستی، که درس‌های جدیدی در تاریخ نظامی معاصر ایجاد کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: نماد عینی این همکاری تاریخی را می‌توان در نبرد آزادسازی تکریت و رمادی مشاهده کرد؛ جایی که این دو سردار، نیروهای متنوع عراقی را تحت یک فرماندهی واحد هماهنگ کرده و بزرگترین شکست را به داعش وارد آوردند.

وی تاکید کرد: شهید سلیمانی و المهندس، سد محکمی در برابر چند لایه از طرح‌های استعماری جدید بودند: نخست آنکه خنثی‌سازی طرح خاورمیانه بزرگ؛ این پروژه آمریکایی که هدفش باز ترسیم مرزهای منطقه با ایجاد بحران‌های قومی و مذهبی بود، با تشکیل جبهه متحد مقاومت عملاً با شکست مواجه شد.

راه سرداران مقاومت به سوی آینده عادلانه ادامه دارد

رهدار ادامه داد: در لایه دوم مقابله با نظریه هرج و مرج سازنده، برخی تئوریسین‌های غربی معتقد بودند می‌توان از آشوب منطقه‌ای برای پیشبرد اهداف استفاده کرد. این دو شهید با سازماندهی مردمی علیه هرج‌و مرج، این نظریه را باطل کردند.

وی افزود: نکتۀ برجسته در استراتژی آنان، تلفیق عملیات میدانی با ابعاد روانی - رسانه‌ای بود؛ به گونه‌ای که هر پیروزی نظامی، تبدیل به پیروزی در جبهۀ افکار عمومی نیز می‌شد.

مدیر سازمان بسیج اساتید سیستان و بلوچستان گفت: برای جوان امروز که در فضای پیچیدۀ اطلاعاتی زندگی می‌کند، میراث این دو شهید چند درس حیاتی دارد: قدرت اراده جمعی در عصر فناوری: در دورانی که سلاح‌های پیشرفته تصمیم‌گیرنده تصور می‌شدند، آنان اثبات کردند که ارادۀ انسان‌های باایمان و متحد می‌تواند بر پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها غلبه کند.

وی ادامه داد: الگوی مدیریت منابع محدود نشان دادند چگونه می‌توان با کمترین امکانات مادی اما با بیشترین بهره‌وری از سرمایه انسانی، در برابر قدرتمندترین ارتش‌ها ایستاد؛ دیپلماسی میدانی به جای مذاکره در پشت میزهای تشریفاتی، دیپلماسی را به میدان نبرد کشاندند و با عمل و فداکاری اعتماد ملت‌ها را جلب کردند

رهدار در پایان تاکید کرد: شهادت این دو سردار، نه پایان که آغازی بر مرحله جدیدی از مقاومت بود؛ امروز الگوی مبارزاتی آنان به پارادایمی جهانی برای جنبش‌های آزادی‌بخش تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: این میراث امروز در دستان جوانانی است که در سراسر منطقه، پرچم مبارزه با ظلم و تروریسم را بلند کرده‌اند و نشان می‌دهند که راه شهیدان سلیمانی و المهندس، جاده‌ای مستمر و پویا به سوی آینده‌ای عادلانه‌تر است.

حاج قاسم سلیمانی، چهره بین المللی مقاومت

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به سخن مقام معظم رهبری درباره حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی یک چهره بین‌المللی مقاومت بود؛ این تعبیر، سخنی عمیق و مبتنی بر واقعیت است؛ چرا که برخی افراد ممکن است در حوزه مقاومت تنها توان مدیریت ابعاد داخلی را داشته باشند.

مصطفی اربابی بیان کرد: حاج قاسم فراتر از مرزها اندیشید و عمل کرد؛ او توانست با نگاه راهبردی و تسلط کم‌نظیر بر عرصه نظامی، یک جهاد بزرگ و مستمر را در سطح منطقه رقم بزند و در مقابل تروریسم سازمان‌یافته و استکبار جهانی که برای منطقه برنامه‌ریزی کرده بودند و همچنان دارند، بایستد.

وی ادامه داد: تشخیص، بصیرت و مجاهدت امثال حاج قاسم و یارانش موجب شد نقشه‌های دشمنان نقش بر آب شود؛ همین که خبیث‌ترین تروریست‌های جهان، از جمله رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به ترور حاج قاسم افتخار می‌کنند، خود گواه موفقیت این فرمانده بزرگ در مبارزه با تروریسم است.

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: حاج قاسم تربیت‌یافته مکتب امام خمینی (ره) بود؛ همان مکتبی که در سال ۵۷ با مجاهدت امام، انقلاب اسلامی را به ثمر رساند و در برابر استکبار ایستاد. از دل این مکتب، مکتبی دیگر متولد شد که امروز از آن با عنوان مکتب حاج قاسم یاد می‌کنیم؛ مکتبی زنده و پویا که نه‌تنها در ایران، بلکه در همه کشورهای آزادی‌خواه، شاگردان بسیاری را تربیت کرده است.

وی ادامه داد: جهاد حاج قاسم، جهادی بزرگ بود؛ چه در زمان حیات و چه پس از شهادت. رهبر معظم انقلاب نیز بر پیروزی او در جهاد با نفس تأکید داشتند؛ همین پیروزی در جهاد درونی بود که او را در جهاد بیرونی، در برابر دشمن، موفق کرد.

اربابی بیان کرد: حاج قاسم در دوران حیات خود نرم‌افزار مقاومت را به مجاهدان و آزادگان جهان آموخت؛ نرم‌افزاری که امروز به‌صورت سخت‌افزار مقاومت در میدان عمل دیده می‌شود؛ چه کسی فلسطینی‌ها را به این سطح از صبر، قدرت و ایستادگی رساند؟ چه کسی اجازه نداد مسئله فلسطین به فراموشی سپرده شود و دست مقاومت خالی بماند؟ این‌ها نتیجه همان آموزش عمیق و مداوم مقاومت بود.

مکتب حاج قاسم، مکتب اسلام است

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: در عراق نیز حاج قاسم مانع تبدیل شدن این کشور به یک دولت وابسته شد؛ او با مشاوره، هدایت و صف‌بندی نیروهای مؤمن، زمینه ایستادگی عراق در برابر آمریکا و حتی خروج آن از کشور را فراهم کرد؛ در لبنان نیز حمایت و تقویت حزب‌الله، بخشی از مجاهدت‌های او بود. به تعبیر رهبر انقلاب، حتی شهادت حاج قاسم نیز موجب تقویت جبهه مقاومت شد.

وی ادامه داد: شهدای مدافع حرم، مدافعان حریم منطقه و در حقیقت مدافعان ایران بودند؛ چرا که فلسفه داعش ایجاد جنگ داخلی و تضعیف کشورهای منطقه بود، اما با مجاهدت حاج قاسم، این توطئه بزرگ ناکام ماند.

اربابی در پایان تصریح کرد: امروز، با گذشت چند سال از شهادت این سردار بزرگ، هر سال شاهد زنده‌تر شدن یاد او در دل مردم ایران و ملت‌های منطقه هستیم؛ شهادت حاج قاسم نشان داد انقلاب زنده است، مکتب امام زنده است و وحدت ملت ایران همچنان پابرجاست. مکتب حاج قاسم، همان مکتب اسلام و اخلاص است.

وی خاطرنشان کرد: اگر ما نیز اخلاص، دوری از ریا، انقلابی‌گری واقعی و خروج از منیت را در خود تقویت کنیم، می‌توانیم ادامه‌دهنده راه او باشیم؛ راه کسی که آن‌قدر سبک‌بال بود که با نخستین نسیم رحمت الهی، به پرواز درآمد و به مقام شهادت نائل شد.

سیره عملی شهید حاج قاسم سلیمانی نشان داد که ایمان، اخلاص و مردم‌داری می‌تواند به الگویی پایدار برای جامعه تبدیل شود؛ او با نگاه راهبردی و عمل صادقانه، وحدت اقوام و مذاهب را در میدان عمل محقق کرد و امنیت را با کرامت انسانی پیوند زد

در سیستان و بلوچستان، این پیام روشن است که پیشرفت و آرامش تنها در سایه همبستگی و توجه به ظرفیت‌های بومی امکان‌پذیر است؛ امروز جوانان این استان می‌توانند با الهام از مکتب سلیمانی، تهدیدها را به فرصت بدل کنند و مسیر عزت، امید و توسعه را ادامه دهند.