  1. استانها
  2. مازندران
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

شجاعی: ۱۰ هزار واحد برای آنفلوآنزای فوق‌حاد طیور درمازندران پایش شدند

شجاعی: ۱۰ هزار واحد برای آنفلوآنزای فوق‌حاد طیور درمازندران پایش شدند

ساری - رئیس اداره بهداشت طیور، کرم ابریشم و زنبورعسل دامپزشکی مازندران گفت: ۱۰ هزار و ۹۹ واحد برای آنفلوآنزای فوق‌حاد طیور وآمادگی حداکثری دامپزشکی در مراقبت از زنجیره تولید پایش شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شجاعی صبح سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات نظارتی و پیشگیرانه انجام شده، بر تلاش بی‌وقفه همکاران برای حفظ سلامت جمعیت طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم در استان تأکید کرد.

شجاعی با اشاره پایش و برنامه‌های مراقبتی، به صورت مستمر و هدفمند در استان اجرا می‌شوند، سنگ‌بنای اصلی سیستم هشدار سریع و اقدام به موقع در مقابل تهدیدات بهداشتی محسوب می‌شوند، اعلام کرد: در راستای پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد طیور و سایر بیماری‌های خطرناک، تعداد ۱۰,۰۹۹ مورد پایش در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: در کنار این پایش گسترده، برنامه مراقبت غیرفعال نیز با دقت بالا در جریان است که بر اساس آن ۵۲ بازدید برای بررسی گزارش‌های احتمالی بیماری و رصد هوشمند وضعیت بهداشتی انجام شده است.

رئیس اداره بهداشت طیور دامپزشکی مازندران خاطرنشان کرد: بخش دیگری از اقدامات کنترلی، معطوف به بازرسی از مزارع پرورش طیور است. در این حوزه نیز ۵۲ بازدید ممیزیاز مزارع پرورش انجام شده تا بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و زیستی‌ایمنی نظارت کامل وجود داشته باشد.

شجاعی در ادامه با تأکید بر اهمیت کنترل بیماری از مبدأ تولید جوجه، تصریح کرد: نمونه‌برداری مستمر و آزمایشگاهی از این واحدها در دستور کار قرار دارد که در همین راستا، ۵۹ مورد نمونه‌برداری از واحدهای جوجه‌کشی استان انجام و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی در پایان با تقدیر از همکاری اصولی مرغداران و فعالان صنعت طیور استان، اقدامات فوق را گامی اساسی در جهت تضمین سلامت فرآورده‌های طیور، حفظ سرمایه‌های دامی و تأمین امنیت غذایی پایدار برای جامعه عنوان کرد.

کد خبر 6706992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها