به گزارش خبرنگار مهر، حمید شجاعی صبح سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات نظارتی و پیشگیرانه انجام شده، بر تلاش بی‌وقفه همکاران برای حفظ سلامت جمعیت طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم در استان تأکید کرد.

شجاعی با اشاره پایش و برنامه‌های مراقبتی، به صورت مستمر و هدفمند در استان اجرا می‌شوند، سنگ‌بنای اصلی سیستم هشدار سریع و اقدام به موقع در مقابل تهدیدات بهداشتی محسوب می‌شوند، اعلام کرد: در راستای پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد طیور و سایر بیماری‌های خطرناک، تعداد ۱۰,۰۹۹ مورد پایش در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: در کنار این پایش گسترده، برنامه مراقبت غیرفعال نیز با دقت بالا در جریان است که بر اساس آن ۵۲ بازدید برای بررسی گزارش‌های احتمالی بیماری و رصد هوشمند وضعیت بهداشتی انجام شده است.

رئیس اداره بهداشت طیور دامپزشکی مازندران خاطرنشان کرد: بخش دیگری از اقدامات کنترلی، معطوف به بازرسی از مزارع پرورش طیور است. در این حوزه نیز ۵۲ بازدید ممیزیاز مزارع پرورش انجام شده تا بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و زیستی‌ایمنی نظارت کامل وجود داشته باشد.

شجاعی در ادامه با تأکید بر اهمیت کنترل بیماری از مبدأ تولید جوجه، تصریح کرد: نمونه‌برداری مستمر و آزمایشگاهی از این واحدها در دستور کار قرار دارد که در همین راستا، ۵۹ مورد نمونه‌برداری از واحدهای جوجه‌کشی استان انجام و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی در پایان با تقدیر از همکاری اصولی مرغداران و فعالان صنعت طیور استان، اقدامات فوق را گامی اساسی در جهت تضمین سلامت فرآورده‌های طیور، حفظ سرمایه‌های دامی و تأمین امنیت غذایی پایدار برای جامعه عنوان کرد.