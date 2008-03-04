522 مورد بازدید از مزارع مرغ مادر مازندران صورت گرفت

مدیرکل دامپزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اداره کل در راستای مبارزه و پیشگیری از بیماری های طیور نظیر بیوکاسل و گامبورو اقدام به تهیه بیش از 300 میلیون دز واکسن از سازمان دامپزشکی کشور کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این میزان واکسن با نظارت اداره کل دامپزشکی مازندران در واحدهای گوشتی، مادر و تخمگذار سطح استان جهت مبارزه و پیشگیری از بیماریهای مذکور توزیع شده است.

مجید مختاری با اشاره به اینکه با بازید از مزارع مرغ مادر استان از 71 واحد مرغ مادر جهت انجام آزمایشات مختلف خونگیری شده است از فعالیت مستمر بخش قرنطینه جهت کنترل ورود و خروج دام و طیور در مبادی ورودی استان و بازید موردی کارشناسان اداره کل از مزارع مرغ مادر مازندران خبر داد.

وی با بیان اینکه از بازدید 98 کارخانه جوجه کشی، چهار هزار و 553 مورد پلیت گذاری جهت انجام آزمایشات قارچی و میکروبی صورت گرفته است در عین حال بررسی و پیگیری امور مرغداران استان را از حیث مسائل بهداشتی و تشخیص از اهم وظایف اداره طیور دانست.

مختاری همچنین عنوان کرد: در راستای اقدامات پیشگیرانه مبارزه با آنفلونزای مرغی در استان تعداد 17 هزار و 813 مورد نمونه برداری از طرح پایش و مراقبت فعال و 14 هزار و 288 نمونه برداری سواپ، گلواک و نای در طول سال انجام شد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران از کلیه شهروندان خواست از شکار و صید پرندگان وحشی مهاجر و تماس نزدیک با آنها خودداری کنند.

وی تاکید کرد: گوشت مرغ مصرفی خود را فقط از مراکز مجاز که به صورت بهداشتی عرضه می شود، تهیه کنند.