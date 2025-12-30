  1. سیاست
سردار عبداللهی: رژیم صهیونی آمار ضرباتی را که متحمل شده سانسور می‌کند

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) گفت: رژیم صهیونی در جنگ ۱۲ روزه ضربات خیلی سختی خورد اما این رژیم، آمار تلفات و ضرباتی را که متحمل شده است، سانسور می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با خانواده سرلشکر شهید «امیرعلی حاجی‌زاده» فرمانده فقید نیروی هوافضای سپاه و سردار سرتیپ شهید «علی باباخانی» مسئول فقید حوزه ریاست قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) دیدار و گفت‌وگو کرد.

سرلشکر عبداللهی در دیدار با خانواده شهید حاجی‌زاده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار داشت: آشنایی بنده با این شهید بزرگوار به زمان جنگ تحمیلی هشت ساله برمی‌گردد؛ زمانی که شهیدان طهرانی‌مقدم و شفیع‌زاده مسئولیت توپخانه سپاه را به عهده داشتند و این آشنایی بعداً در نیروی هوافضا خیلی نزدیک‌تر شد و تا زمان شهادت با یکدیگر ارتباط بسیار نزدیکی داشتیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به خصوصیات اخلاقی شهید حاجی‌زاده عنوان کرد: شجاعت، شهامت، تلاش و کوشش، فکر و تدبیر از ویژگی‌ها و شاخصه‌های بارز این شهید بزرگوار بود.

وی به نقش مؤثر شهید حاجی‌زاده در ارتقا توان موشکی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مردم و مسئولان نقش ارزنده شهید حاجی‌زاده را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به وضوح دیدند و به خوبی قدردان این شهید معزز و دیگر شهدای کشور هستند.

همسر شهید حاجی‌زاده نیز در این دیدار گفت: ان‌شاء‌الله خداوند سایه رهبر معظم انقلاب اسلامی را بر سر ما و ملت ایران حفظ کند و ما را از رهروان امام خامنه‌ای و شهدا قرار دهد.

رژیم صهیونی ضربات متحمل شده را سانسور می‌کند

سرلشکر عبداللهی در دیدار با خانواده شهید باباخانی، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، اظهار داشت: شهید باباخانی انسان بسیار بزرگوار و پرتلاشی بودند که در حوزه کاری علم، هنر و استعداد فوق‌العاده‌ای داشتند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء در ادامه به شکست دشمن صهیونیستی در جنگ اخیر اشاره و تصریح کرد: رژیم صهیونی در جنگ ۱۲ روزه ضربات خیلی سختی خورد و اطلاعاتی که ما از سرزمین‌های اشغالی داریم، حکایت از این موضوع دارد؛ اما این رژیم، آمار تلفات و ضرباتی را که متحمل شده است، سانسور می‌کند.

وی افزود: این ضربات سخت موجب شد که رژیم صهیونی به‌صورت یک‌طرفه درخواست آتش‌بس کند و در مقابل، کشور قدرتمند و عزیز جمهوری اسلامی ایران که هیچ‌گاه به دنبال درگیری و برخورد نظامی نبوده، با روحیه بالایی که برگرفته از مکتب شهادت است، با قطع درگیری موافقت کرد.

همسر شهید «باباخانی» نیز در این دیدار، گفت: همسرم در طول خدمت، از دهه ۶۰ تا زمان شهادتش به‌صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت و مجاهدت بود و تنها مزد سال‌ها مجاهدت همسرم «شهادت» بود. ان شاءالله که بتوانیم ادامه‌دهنده راه آن‌ها باشیم.

