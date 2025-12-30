به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی صبح سه‌شنبه در مراسم نهم دی در مصلی جمعه بوشهر به نقش کلیدی مردم در عبور از فتنه‌ها و چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی اشاره کرد.

وی با تأکید بر پیچیدگی‌های جنگ ترکیبی دشمنان جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد: این دشمنان با استفاده از رسانه‌ها و جنگ روانی سعی در تضعیف اراده و ایمان مردم داشته‌اند، اما همواره با هوشیاری ملت ایران ناکام مانده‌اند.

صفار هرندی افزود: فتنه‌ها معمولاً با ظاهری فریبنده آغاز می‌شوند و جریان‌های انحرافی با شعارهای جذاب و ادعاهای دلسوزانه وارد میدان می‌شوند، اما در نهایت ماهیت واقعی آنها نمایان می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نهم نهم دی را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب دانست که مردم به‌طور خودجوش و بدون فراخوان رسمی، در پاسخ به تکلیف دینی و انقلابی خود، به صحنه آمدند و فتنه را خنثی کردند.

وی همچنین بر تداوم دشمنی استکبار جهانی، به ویژه آمریکا، با ملت ایران تأکید کرد و گفت: دشمنی‌ها ریشه در اصل استقلال و هویت دینی ملت ایران دارد. برای موفقیت در این جنگ پیچیده، حفظ بصیرت، تقویت ایمان و اعتماد به توان داخلی ضروری است.

صفار هرندی با اشاره به دفاع مقدس دوازده روزه گفت: در جنگ ۱۲ روز حتی آنهایی که شاید احساسی نسبت به این نظام نداشتند به نظام اسلامی پناه آوردند و حامی نظام شدند.