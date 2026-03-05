سرلشکر عبداللهی: ضربات نیروهای مسلح با قوت بیشتر تداوم خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء(ص) منتشر شد. متن پیام به شرح ذیل است:

ملت مقاوم، شجاع، صبور و بصیر ایران عزیز

استکبار جهانی به رهبری آمریکای جنایتکار برای حفظ رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی در طول 47 سال گذشته انواع و اقسام توطئه ها و شرارت ها از جمله سازماندهی و تجهیز گروهک ها، پشتیبانی از منافقین، حمایت از ارتش رژیم بعث عراق در طول هشت سال دفاع مقدس، ترور شخصیت ها، تحریم های اقتصادی، جنگ 12 روزه تحمیلی، اقدامات تروریستی دی ماه و ... را برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کار گرفت لکن با عنایت خداوند متعال، رهبری امامین انفلاب اسلامی و ایستادگی شما ملت عزیز در تمامی عرصه ها و توطئه ها شکست خفت باری را متحمل و سرافکنده شد.

بار دیگر، ترامپ رئیس جمهور متوهم آمریکا و رژیم مستأصل و درمانده صهیونیستی برای جبران شکست های پی در پی خود، به کشور عزیزمان ایران، تجاوز نمودند و رهبر امت اسلامی و مستضعفان جهان را شهید و صدها کودک، زن و مرد بی گناه را به خاک و خون کشیدند.

فرزندان قهرمان شما مردم شجاع در نیروهای مسلح تاکنون ضربات سهمگینی را بر شیطان بزرگ، آمریکا و نیروی نیابتی آن رژیم کودک کش صهیونیستی وارد نموده اند و این ضربات با قوت بیشتر تداوم خواهد داشت.

نیروهای مسلح با اتکال به خداوند متعال بر اساس عهدی که با سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای، شهیدان والامقام و شما ملت غیور و با استقامت بسته اند در ادامه هجوم قدرتمندانه خود علیه آمریکای جهانخوار و رژیم درمانده صهیونی ضربات کوبنده تری را بر پیکره پوشالی و مغرور دشمنان وارد خواهندنمود و اطمینان می دهیم که آنها را از کرده خود پشیمان خواهیم کرد. انشاء الله

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء

جان فدای اسلام و مردم عزیز ایران- سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی