سردار قریشی: ایستادگی در برابر نظام سلطه یک ضرورت تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قریشی در همایش «کارمند تراز حاج قاسم سلیمانی» با اشاره به فرمایشات آیتالله جوادی آملی اظهار داشت: از ویژگیهای تمدن غرب، قتل، غارت و خیانت است و این ویژگیها از زمان شکلگیری کشورهایی مانند آمریکا تا امروز استمرار داشته است.
وی با اشاره به تاریخ تشکیل آمریکا افزود: آمریکا با مهاجرت بازماندگان استعمار کهن اروپا شکل گرفت؛ کسانی که با طمع ثروت وارد این سرزمین شدند و در این مسیر دست به کشتار گسترده سرخپوستان و سیاهپوستان زدند و سپس همین الگو را در قالب کودتاها و عملیات نظامی علیه ملتها ادامه دادند.
جانشین رئیس سازمان بسیج با اشاره به نقش آمریکا و غرب در حمایت از رژیم صهیونیستی تصریح کرد: خیانت بزرگ غرب به بشریت و جهان اسلام در موضوع رژیم اشغالگر قدس همچنان ادامه دارد و جنگهای اخیر بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد.
سردار قریشی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه پرده از ماهیت واقعی آمریکا و متحدانش برداشت، گفت: این جنگ نشان داد ادعاهایی که برخی درباره تغییر رفتار غرب یا پایان دشمنیها مطرح میکردند، یا از سر سادهاندیشی بود یا در راستای تطهیر چهره دشمنان ملت ایران.
وی با اشاره به اسناد امنیت ملی آمریکا افزود: در این اسناد، منافع حیاتی آمریکا شامل تسلط بر مناطق استراتژیک جهان، منابع انرژی، نظامهای مالی، فناوریهای ارتباطی و شاهراههای حیاتی تعریف شده و صراحتاً از سرنگونی دولتهای مخالف سیاستهای آمریکا سخن گفته شده است.
جانشین رئیس سازمان بسیج خاطرنشان کرد: این سیاستها محدود به یک دولت یا یک رئیسجمهور خاص نیست و فرقی نمیکند اوباما، بوش یا ترامپ در قدرت باشد؛ راهبردهای اصلی آمریکا ثابت مانده و تنها شیوه اجرا تغییر کرده است.
سردار قریشی با اشاره به مقاومت ملت ایران و جبهه مقاومت گفت: ایستادگی ملت ایران، برگرفته از آموزههای امامین انقلاب اسلامی، موجب ناکامی پروژههای آمریکا شده و یکی از کینههای اصلی آنان، ناتوانی در بازگرداندن حکومت وابسته گذشته است.
وی با اشاره به اسناد تاریخی مربوط به دوران پهلوی اظهار داشت: چرچیل صراحتاً اعلام کرده بود که رضاخان را خودشان بر سر کار آوردند و خودشان نیز کنار گذاشتند و جیمی کارتر نیز در خاطراتش اعتراف میکند که شاه تابع دستورات سفارت آمریکا بود.
جانشین رئیس سازمان بسیج با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به دانشجویان اروپا تأکید کرد: ایستادگی در برابر نظام سلطه و فرمانروایی جنایتکاران جهانی، یک ضرورت تاریخی است.
جانشین رئیس سازمان بسیج با تأکید بر اینکه مسئله اصلی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران موضوع هستهای نیست، تصریح کرد: مشکل آنها این است که ایران نشان داده میتوان بدون رابطه با آمریکا و حتی در شرایط تخاصم و دشمنی با این کشور، به یک قدرت بزرگ نظامی و فناوری در منطقه تبدیل شد و این الگو برای آمریکا قابل قبول نیست.
سردار قریشی با اشاره به اعترافات مکرر مقامات آمریکایی در این زمینه افزود: پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران مرهون همان روحیه و شاخصهایی است که در مکتب حاج قاسم سلیمانی تجلی داشت؛ روحیهای که باعث پیشرفت کشور در حوزههای بهداشت و درمان، مهندسی، خدمات عمومی و تجهیزات نظامی شده است.
وی با مقایسه وضعیت ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی گفت: کشوری که روزی برای سادهترین عمل جراحی وابسته به اعزام بیمار به اروپا بود و حتی پرستارانش از کشورهای خارجی تأمین میشد، امروز پیشرفتهترین پیوندهای کبد و جراحیهای پیچیده را نهتنها در تهران بلکه در نقاط مختلف کشور انجام میدهد. ایران در حوزه تولید دارو و واکسن نیز به خودکفایی رسیده و در دوران شیوع کرونا، جزو نخستین کشورهایی بود که موفق به تولید واکسن شد.
جانشین رئیس سازمان بسیج با اشاره به دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در جنگ هشتساله، با وجود شدیدترین تحریمها و حتی ممانعت دشمن از فروش ابتداییترین تجهیزات پزشکی به ایران، ملت ایران با تبعیت از رهبری الهی و حضور مردم، دشمن را شکست داد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود.
سردار قریشی با مقایسه این واقعیت با دورههای پیش از انقلاب اظهار داشت: در دوره قاجار و پهلوی، بخشهای مهمی از خاک ایران یا در جنگها یا حتی بدون جنگ و صرفاً با فشار انگلیس از کشور جدا شد؛ از بحرین گرفته تا اروندرود و بخشهایی از مرزهای شمال غرب، شمال شرق و جنوب شرق. اما ملت ایران در دوران جمهوری اسلامی اجازه تکرار این تجربه تلخ را نداد.
وی با اشاره به تحرکات جریان سلطنتطلب در جریان جنگ ۱۲ روزه افزود: همان فردی که در آغاز این جنگ با سران رژیم صهیونیستی و مقامات آمریکایی و اروپایی دیدار داشت، تصور میکرد میتواند با جنگ رسانهای، عملیات روانی و صحنهسازیهای تبلیغاتی، خود را دارای پایگاه مردمی در ایران نشان دهد؛ در حالی که ملت ایران با تکیه بر روحیه جهادی، این توهمات را باطل کرد.
جانشین رئیس سازمان بسیج با اشاره به ماهیت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: این جنگ حاصل سالها برنامهریزی، جمعآوری اطلاعات و آمادهسازی تسلیحاتی دشمن بود، اما با تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و آمادگی نیروهای مسلح، دشمن نهتنها به اهداف خود نرسید بلکه متحمل ضربات سنگینی شد.
سردار قریشی با بیان اینکه دشمن در حالی که در حال مذاکره بود، بهصورت شبانه و ناجوانمردانه منازل فرماندهان و دانشمندان کشور را هدف قرار داد، تصریح کرد: تصور آنها این بود که با این اقدامات، ایران را وادار به تسلیم میکنند، تا جایی که رئیسجمهور آمریکا رسماً درخواست تسلیم مطلق ایران را مطرح کرد، اما با انتصاب سریع فرماندهان، هدایت مستقیم رهبر انقلاب و پاسخ قاطع نیروهای مسلح، معادلات دشمن بهطور کامل برهم خورد.
وی تأکید کرد: در روزهای پایانی جنگ، این طرف آمریکایی بود که برای توقف درگیری دست به دامان واسطهها شد و وعده رهبر معظم انقلاب مبنی بر «بیچاره شدن دشمن» تحقق یافت. هرچند بعدها تلاش کردند شدت ضربات واردشده را انکار کنند، اما اعترافات تدریجی آنها و انتشار برخی تصاویر نشان داد که ضربات ایران بسیار فراتر از برآوردهای اولیه بوده است.
جانشین رئیس سازمان بسیج در پایان خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه بار دیگر ثابت کرد که ایران اسلامی، با تکیه بر رهبری حکیمانه، روحیه جهادی و توانمندی بومی، قادر است در برابر پیچیدهترین سناریوهای نظام سلطه با اقتدار ایستادگی کند.
