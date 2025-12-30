یوسفی: نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یوسفی با اشاره به جلسه عصر (امروز سه شنبه ۹ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: اعضای کمیسیون در جلسه عصر امروز خود به موضوع افزایش نرخ ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده پرداخته و این مسئله را مورد رسیدگی قرار دادند.

نماینده اهواز تاکید کرد: از این رو کمیسیون تلفیق به پیشنهاد افزایش ۲ درصد (۱۰ به ۱۲) مالیات بر ارزش افزوده رأی موافق نداده و مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰ درصد باقی ماند. این تصمیم به دلیل کاهش نگرانی از افزایش قیمت‌ها اتخاذ شد.

گفتنی است افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه دولت به جهت تأمین منابع ۱۷۰ همتی کالابرگ الکترونیکی پیش بینی شده بود که بسیاری از نمایندگان اعتقاد داشتند این مسئله انتظار تورمی در جامعه را بیشتر کرده و تورم بر روی کالاهای دیگر را تشدید می‌کند.