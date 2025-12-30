توسعه کالای خلاق فرهنگی بدون پیوند با بازار ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر؛ نشست شورای سیاستگذاری دهمین دوره جایزه فیروزه، با حضور محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران، سیاستگذاران، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان نهادهای فرهنگی، اقتصادی و حمایتی کشور برگزار شد.
این نشست با هدف هماندیشی درباره سیاستها، چالشها و الزامات توسعه اکوسیستم کالای خلاق فرهنگی و تقویت پیوند میان فرهنگ، بازار و اقتصاد فرهنگ برگزار شد و نمایندگانی از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی در آن حضور داشتند.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این نشست با تأکید بر ضرورت ورود کالای فرهنگی به چرخه بازار گفت: کالای فرهنگی برای ماندگاری نیازمند حضور مؤثر در بازار و برخورداری از مخاطب و خریدار است. نگاه مثبت به بازار نهتنها تهدید نیست، بلکه شرط پایداری فعالیتهای فرهنگی به شمار میرود.
جوادی افزود: قرار گرفتن کالای فرهنگی در سبد مصرف جامعه نیازمند زمینهسازی فرهنگی و توجه همزمان به محتوا، هویت و بازار است. جایزه فیروزه با ایجاد فضای گفتوگو میان فعالان این حوزه، نقش مؤثری در این مسیر ایفا کرده و این ظرفیت باید با مشارکت نهادهای مختلف تقویت شود.
در ادامه علیرضا نوریزاده، مدیرکل مؤسسات و صنوف فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به روند شکلگیری و توسعه جایزه فیروزه اظهار کرد: از آغاز این رویداد، رویکرد اصلی بر این بوده است که کالای فرهنگی تنها به کتاب محدود نشود و حوزههایی مانند اسباببازی، نوشتافزار، عروسکهای بومی و محصولات هویتمحور نیز بهعنوان کسبوکارهای فرهنگی مورد توجه قرار گیرند.
وی تأکید کرد: جایزه فیروزه صرفاً یک نمایشگاه فروش نیست، بلکه هدف آن شناسایی فعالان فرهنگی در سراسر کشور و اتصال ایده، تولید و کسبوکار فرهنگی به زنجیره صنعت، بازار و صادرات است.
در ادامه ابراهیم حیدری، مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، نیز با اشاره به نقش حاکمیت در سیاستگذاری فرهنگی گفت: در حوزه فرهنگ، سیاستگذاری و هدایت کلان باید بر عهده دولت باشد؛ اما اجرای فعالیتها میتواند به بخش خصوصی واگذار شود. همافزایی میان نهادهای مختلف، شرط موفقیت برنامههای توسعهای در حوزه کالای فرهنگی است.
در ادامه نشست، نمایندگان دستگاهها و نهادهای حاضر دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره تقویت نقش استانها، حمایتهای زیرساختی، توسعه بازار و ارتقای جایگاه کالای فرهنگی در سطح ملی و بینالمللی مطرح کردند.
