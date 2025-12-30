  1. استانها
برگزاری دوره تخصصی تعمیر و عیب‌یابی خودرو برای هنرآموزان استان سمنان

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از برگزاری دوره آموزشی تخصصی تعمیر و عیب‌یابی خودرو در یکی از هنرستان‌های فنی سمنان خبر داد و گفت: ۴۰ هنرآموز از سراسر استان در این دوره شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه سه شنبه در جلسه با مدیر هنرستان فنی سمنان در محل دفتر خود از برگزاری دوره آموزشی تعمیر و عیب یابی خودرو خبر داد و ابراز داشت: هدف این دوره ارائه خدمت مهارتی برای خود اتکایی مالی هنر آموزان است.

وی بر توسعه و تجهیز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای تاکید کرد و افزود: با این اقدام می‌توان پروژه‌های درآمد زا در هنرستان‌ها تعریف و دانش آموزان را به سمت ارتقا مهارت سوق داد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان تعداد شرکت کنندگان این دوره را ۴۰ دانش آموز از سراسر استان برشمرد و ابراز داشت: رویکرد طرح به روز رسانی دانش و مهارت مکانیک خودرو با تدریس اساتید مجرب است که از آن استقبال خوبی به عمل آمد.

شریفی به کاهش دغدغه هنر آموزان با فراهم ساختن فضای آموزشی با کیفیت تاکید کرد و اظهار داشت: این اقدام تشویق خانواده‌ها برای هدایت فرزندان خود به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای را به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه می‌توان برای رفع مشکلات تجهیزات از ظرفیت مشترک با مراکز فنی و حرفه‌ای و دستگاه‌های مرتبط بهره برد، افزود: با همه این چالش‌ها برای جذب اعتبار لازم تجهیز هنرستان‌های استان سمنان تلاش می‌شود.

