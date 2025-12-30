  1. استانها
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰

آیت‌الله مکارم: اعتکاف سرمایه معنوی کشور و مایه امیدواری جامعه است

قم- مرجع تقلید شیعیان، مراسم اعتکاف را سرمایه‌ای مهم برای کشور دانست و افزود: گسترش اعتکاف، به‌ویژه در میان جوانان بشارتی بزرگ و امیدبخش برای آینده دین و اخلاق در کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیه‌ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف و جمعی از اعضای ستاد در دیدار با حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی گزارشی از روند برگزاری آئین معنوی اعتکاف و آثار گسترش معنویت و اخلاق در سراسر کشور به‌واسطه این سنت نبوی ارائه کرد و در ادامه از رهنمودها و بیانات معظم‌له در تبیین جایگاه اعتکاف و نقش آن در تعمیق ایمان و خودسازی بهره‌مند شد.

آیت الله مکارم شیرازی در این دیدار با ابراز خوشحالی از رشد کمی و کیفی مراسم اعتکاف در سال جاری، آن را بشارتی بزرگ و مایه امیدواری خواند.

وی با تأکید بر اینکه اعتکاف سرمایه مهم معنوی ماست افزود: اینکه جوانان بیشتر علاقه به آن پیدا کرده اند، نشان دهنده این است که بحمدالله معنویت بر کشور غالب شده و افزایش جمعیت معتکفان و گسترش تعداد مساجد مجری، دلیل روشنی بر پیشرفت دین و مذهب در جامعه است.

وی خطاب به مسئولان ستاد اعتکاف تأکید کرد: سعی کنید فضای معنوی اعتکاف حفظ شود و برنامه‌ها، برنامه‌هایی خوب و موفق باشد. شکی نیست که در آینده این مراسم بر کل کشور تأثیر خواهد گذاشت.

آیت الله مکارم شیرازی در پایان ضمن تبریک مجدد به همه معتکفان، به‌ویژه جوانان به آنان افزود: من جداً برای همه شما دعا می‌کنم و امیدوارم که مشکلاتتان به خواست خدا و در سایه این عبادت برطرف شود.

