افزایش قیمت سری گلکسی اس ۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فون آرنا، قرار است سامسونگ سری گلکسی اس ۲۶ را اوایل سال ۲۰۲۶ میلادی و پس از انبوهی از شایعات که تقریباً تمام مشخصات دستگاه را فاش کرد، معرفی کند اما یکی از وجوه این سری موبایل ناشناخته مانده و البته به نظر میرسد شرکت نیز در شفاف سازی آن دچار مشکل است.
اخیراً یک گزارش نشان داد سامسونگ موبایل تازه عرضه شده گلکسی زد تری فولد را با ضرر میفروشد زیرا هزینه ساخت آن بسیار بالاتر از برچسب قیمتی است. با توجه به فروش اندک دستگاه، این امر مشکل چندانی برای شرکت نیست. اما به کار گرفتن همین رویکرد در خصوص سری گلکسی اس ۲۶ غیرقابل قبول است.
طبق گزارشی جدید سامسونگ برای تعیین قیمت این سری با چالش روبرو شده زیرا نمیتواند درباره سودآوری آن هیچ مصالحهای انجام دهند. این شرکت هم تحت تأثیر افزایش قیمت قطعات قرار گرفته و پیش بینی می شودمدت زمان بیشتری را برای تعیین قیمت دستگاههای این سری اختصاص دهد.
یک روش برای حل این مشکل افزایش قیمتها است اما این امر احتمالاً میزان فروش را کاهش میدهد. از سوی دیگر حفظ قیمت سال گذشته سودآوری را کاهش میدهد که امر شرکت را در موضع چالش برانگیزی قرار میدهد.
مهمترین چالش سامسونگ در این اواخر افزایش قیمت تراشه حافظه است که پیش بینی میشود سال آینده ۳۰ تا ۴۰ درصد دیگر نیز افزایش یابد. علاوه بر آن شرکت نمیتواند فقط به تراشههای اکسینوس خود متکی باشد و مجبور است بهای گزافی برای استفاده از پردازشگرهای اسنپ دراگون که در بیشتر دستگاههای سری اس ۲۶ استفاده شده، بپردازد.
اما این تمام ماجرا نیست. نمایشگرهای او ال ای دی نیز هر روز گرانتر میشوند که این امر سامسونگ را مجبور کرده با BOE تولید کننده چینی نمایشگر برای تهیه پنلهای نمایشگر در آینده مذاکره کند.
نظر شما