اسعد فرهادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته هنر مقاومت، اکران رایگان چند فیلم سینمایی با محوریت مقاومت و دفاع مقدس در پردیس سینمایی مهر نایسر سنندج برگزار میشود.
وی افزود: این برنامه فرهنگی از روز شنبه ۱۳ دیماه تا چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مجتمع فرهنگی، هنری و ورزشی نایسر و پردیس سینمایی مهر نایسر برگزار خواهد شد.
فرهادی با اشاره به اینکه حضور در این اکرانها برای عموم مردم آزاد است، گفت: فیلمهای «دسته دختران»، «سرب»، «عقابها»، «کانیمانگا» و «غریب» در قالب این برنامه به صورت رایگان برای علاقهمندان به نمایش در میآید.
رئیس حوزه هنری کردستان هدف از برگزاری این رویداد را ترویج فرهنگ مقاومت و آشنایی نسل جوان با آثار شاخص سینمایی این حوزه عنوان کرد.
