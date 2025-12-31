  1. استانها
  2. کردستان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۷

اکران رایگان فیلم‌های مقاومت در پردیس سینمایی نایسر سنندج

اکران رایگان فیلم‌های مقاومت در پردیس سینمایی نایسر سنندج

سنندج- رئیس حوزه هنری کردستان از اکران رایگان مجموعه‌ای از فیلم‌های شاخص با موضوع مقاومت به مناسبت هفته هنر مقاومت در پردیس سینمایی مهر نایسر سنندج خبر داد.

اسعد فرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته هنر مقاومت، اکران رایگان چند فیلم سینمایی با محوریت مقاومت و دفاع مقدس در پردیس سینمایی مهر نایسر سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه فرهنگی از روز شنبه ۱۳ دی‌ماه تا چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مجتمع فرهنگی، هنری و ورزشی نایسر و پردیس سینمایی مهر نایسر برگزار خواهد شد.

فرهادی با اشاره به اینکه حضور در این اکران‌ها برای عموم مردم آزاد است، گفت: فیلم‌های «دسته دختران»، «سرب»، «عقاب‌ها»، «کانی‌مانگا» و «غریب» در قالب این برنامه به صورت رایگان برای علاقه‌مندان به نمایش در می‌آید.

رئیس حوزه هنری کردستان هدف از برگزاری این رویداد را ترویج فرهنگ مقاومت و آشنایی نسل جوان با آثار شاخص سینمایی این حوزه عنوان کرد.

کد خبر 6708590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها