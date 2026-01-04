  1. استانها
تاکید بر بهره گیری از فرهنگ و هنر در تبیین ارزش های انقلاب اسلامی

تهران- رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس بر بهره گیری از فرهنگ و هنر در تبیین ارزش های انقلاب اسلامی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد نادری، رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت با حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، طرفین با تأکید بر جایگاه راهبردی فرهنگ و هنر در تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، پیرامون توسعه و هم‌افزایی نهادی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های هنری و سینمایی کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تقویت تولیدات هنری فاخر، حمایت از جریان‌های خلاق فرهنگی و نقش‌آفرینی مؤثر هنر در انتقال مفاهیم دفاع مقدس و مقاومت به نسل جوان و ضرورت صیانت و مراقبت از اسناد و تاریخ دفاع مقدس، مقاومت و جنگ ۱۲ روزه برای جلوگیری از تحریف در آثار سینمایی از محورهای مورد توجه در این دیدار بود.

