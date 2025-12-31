هاشمی: اپراتور هوش مصنوعی خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه امروز دولت در جمع خبرنگاران گفت: طبق مصوبه اخیر اپراتور هوش مصنوعی خواهیم داشت و این کار به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
وی افزود: آمادگی داریم به خصوصی این مجوز را اعطا کنیم.
هاشمی اظهار کرد: ارائه خدمات به مراکز پژوهشی، دولت و بخش خصوصی به صورت یکپارچه و با نظارت انجام خواهد گرفت. این اقدام میتواند بهعنوان پیشران قوی برای توسعه هوش مصنوعی در کشور عمل کند که محور آن وزارت ارتباطات با تعامل با سایر دستگاهها خواهد بود.
وزیر ارتباطات با اشاره به حمله سایبری اخیر به زیرساختهای ارتباطی تصریح کرد: بعدازظهر روز یکشنبه، کشور شاهد یکی از بزرگترین و گستردهترین حملات سایبری علیه زیرساختهای ارتباطی بود. این حملات از بیش از ۱۲۰ هزار مبدأ مختلف در سراسر جهان انجام شد و یکی از اپراتورهای ارائهدهنده خدمات ارتباطی کشور را بهطور مشخص هدف قرار داد.
وی ادامه داد: با تدابیر اتخاذشده، این حمله بهصورت کامل دفع و خنثی شد. مدیریت حملات سایبری در کشور در دو سطح داخلی و خارجی انجام میشود. در سطح خارجی، با استفاده از ظرفیت ارائهدهندگان خدمات اینترنتی بینالمللی و تجهیزاتی که خارج از کشور نصب شدهاند، بخشی از حملات کنترل میشود؛ با این حال، بخش عمدهای از این حملات از این لایه عبور کرده و در داخل کشور، با تکیه بر توان محصولات تولید داخل و ظرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیریت و مهار شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این حمله که از نظر گستردگی و شدت در زمره مهمترین حملات سایبری اخیر محسوب میشود، میتوانست چالشهای جدی برای کشور ایجاد کند، اما با هوشمندی، تدبیر و تلاش شبانهروزی متخصصان حوزه ارتباطات، بدون ایجاد بحران مهار شد.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص کندی سرعت اینترنت در روزهای اخیر، متذکر شد: همزمانی این حملات سایبری گسترده موجب اشغال بخشی از پهنای باند کشور شده و همین موضوع میتواند بهطور مقطعی باعث کاهش سرعت یا اختلال در کیفیت خدمات شود. با این حال، وزارت ارتباطات تأکید دارد که ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی از طریق اجرای پروژههای جدی و زیرساختی همچنان در دستور کار قرار دارد.
هاشمی با تاکید بر اینکه دولت و وزارت ارتباطات بر رفع محدودیتها عزم جدی دارد، اظهار کرد: محدودسازیها یک موضوع ضدامنیتی است و به ادله مختلف برای کشور چالش امنیتی ایجاد کرده است. هرچه نصب فیلترشکن روی گوشی مردم را کمتر و نیازهای مردم را اجابت کنیم بهتر است.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده میکنند، افزود: این واقعیت نشاندهنده وجود یک نیاز است. استفاده بیرویه از فیلترشکن به مسائل ضدامنیتی منجر شده است که مبانی قوی دارد و فقط یک ادعا نیست.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: برخی افراد مخالف این فرایند هستند و دیدگاههایی مبنی بر حفظِ فیلتر ارائه میدهند و این موضوع ذینفعانی دارد از مخالفان بازگشت به فیلتر، خواسته میشود با رسانهها صحبت کنند، با مردم شیوهای شفاف توضیح دهند و دلایل خود را بیان کنند تا شنیده شود.
