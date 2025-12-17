  1. اقتصاد
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۶

یک نماینده مجلس: خاموشی‌های سال آینده محتمل است

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور با انتقاد از کندی اجرای طرح ۷ هزار مگاواتی برق خورشیدی هشدار داد در صورت تحقق‌نیافتن برنامه‌های دولت باید منتظر خاموشی های سال آینده باشیم.

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی، در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به کندی اجرای طرح هفت هزار مگاواتی برق خورشیدی اظهار داشت: «در حوزه انرژی متأسفانه ناترازی جدی وجود دارد و بخشی از نیاز کشور قرار بود از طریق تجدیدپذیرها جبران شود، اما دولت هنوز نتوانسته به قولی که داده بود عمل کند. با این روند، سال آینده نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.»

صباغیان بافقی در ادامه افزود: «اگر دولت برنامه‌ای را که اعلام کرده بود محقق نکند، طبیعی است که با خاموشی‌هایی مشابه امسال روبه‌رو خواهیم شد. مصرف برق کشور سالانه چند هزار مگاوات افزایش می‌یابد و علاوه بر جبران عقب‌ماندگی، باید تولید نیز متناسب با نیازهای روز رشد کند. بعید می‌دانم روند فعلی، چه در حوزه تجدیدپذیر و چه سایر بخش‌ها، بتواند نیاز سال آینده را پاسخ دهد.»

صباغیان با اشاره به اقدامات مجلس گفت: «مجلس در این زمینه تذکر داده و از وزیر نیرو سوال کرده است، اما متأسفانه این سؤال‌ها همچنان در نوبت قرار دارند. با این حال، پیگیری‌ها ادامه دارد. ابزار مجلس، سوال و تذکر است و از همین ابزار نیز استفاده شده است؛ هم تذکر داده شده و هم از وزیر نیرو در این خصوص سوال شده است. حتی چند وزیر نیز در این زمینه مورد بازخواست قرار گرفته‌اند.»

صباغیان در پایان تاکید کرد: «اگر این تذکرات هم به نتیجه نرسد، مجلس تلاش خود را ادامه خواهد داد و باید دید روند امور چگونه پیش خواهد رفت.»

محمدحسین سیف اللهی مقدم

