محمد دوست محمدی مجری نیروگاههای سه مگاواتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت ۱۴۰۰ مگاواتی ظرفیت منصوبه انرژیهای تجدیدپذیر در بازه زمانی سال گذشته گفت: هم اکنون از ظرفیت سه هزار مگاوات عبور کرده است که در ابتدا با نیروگاههای کوچک مقیاس با ظرفیت حداکثر سه مگاوات در برنامه کاری ما قرار داشت.
وی ادامه داد: با توجه مجوز شورای اقتصاد و سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی ۷۰۰۰ مگاوات که بخشی از آن در قالب تجهیزات بود را دنبال میکنیم که حجم سرمایه گذاری این بالغ بر ۳.۲ میلیارد دلاراست.
دوست محمدی یادآور شد: بخشی از این نیروگاههای سه مگاواتی به مدار متصل شده و تا پایان آبان ماه ظرفیت نیروگاههای طرح ملی ۳ سه هزار نیروگاه سه مگاباتی به ۴۲۰ مگاوات رسید.
مجری نیروگاههای سه مگاواتی اضافه کرد: هزینه ساخت این میزان از نیروگاه خورشیدی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بوده ولی آن چیزی که در صندوق تعریف شده ۲.۳ میلیارد دلار برای ۷ هزار مگاوات بوده است که دو هزارمگاوات آن مربوط به تأمین تجهیزات است.
به گفته وی، برای برخی از نیروگاه در مرحله شناسایی ساختگاه و برای برخی ساختگاه و سرمایه گذار مشخص شده و ساخت آن نیز آغاز شده است به گونهای که سرمایه گذاران متعدد ورود پیدا کردهاند و ساتبا سعی کرده تسهیلگری کند و سرمایه گذاران واقعی در فراخوانهای متعدد عملیات ساخت را آغاز کردهاند.
دوست محمدی توضیح داد: تا اواسط آذر ماه ۲۰۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت افزوده میشود که بستگی به سرمایه گذاران و آغاز عملیات اجرایی این نیروگاهها دارد.
وی ادامه داد: این نیروگاهها به شبکه متصل میشوند و پیش بینی میکنیم تا پایان سال بخش عمدهای از این سه هزار مگاوات به شبکه برق کشور متصل میشود.
مجری نیروگاههای سه مگاواتی اضافه کرد: برای تأمین ارزی یک عدم اطمینان از سوی نهادهای مالی وجود داشت که در ابتدا این نگرانی وجود داشت آیا امکان ساخت نیروگاه وجود دارد که تجربه نشان داد امکان پذیر است و نیروگاههایی وجود دارد که شهرکهای صنعتی را معاف از خاموشی کردند.
