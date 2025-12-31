  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱:۵۴

حمله دوباره آمریکا به ۳شناور در دریای کارائیب؛ ۳ نفر کشته شدند

حمله دوباره آمریکا به ۳شناور در دریای کارائیب؛ ۳ نفر کشته شدند

آمریکا از حمله دوباره به یک شناور در دریای کارائیب خبر داد و مدعی شد که این شناور حامل مواد مخدر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی جنوبی آمریکا با تأیید حمله دوباره به یک شناور در دریای کارائیب اعلام کرد: سه شناور قاچاق مواد مخدر را در آب‌های بین المللی هدف قرار دادیم.

این فرماندهی با توجیه کشته شدن این افراد و متهم کردن آنها به قاچاق مواد مخدر، مدعی شد که این حمله منجر به کشته شدن ۳ قاچاقچی مواد مخدر شده است.

بر اساس برآوردهای شبکه خبری سی بی اس نیوز، ارتش آمریکا طی ماه‌های اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ده‌ها شناور را در سواحل آمریکای لاتین منهدم کرده است؛ عملیاتی که به کشته شدن حدود ۱۰۰ نفر انجامیده است.

گروه‌های حقوق بشر، این عملیات‌های آمریکا را اعدام‌های فراقضایی و جنایت جنگی اعلام کرده‌اند.

کد خبر 6709188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      1 1
      پاسخ
      این همه کشتی وناو جمع کرده تا هر هقته یک قایق قاچاق بزنه؟ اگر هم باشد؟
    • IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      0 1
      پاسخ
      خدا ریشه ظالمانه آمریکا در جهان زود بکنه، به بهانه قاچاق مردم بی گناه می کشه الهی آمین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها