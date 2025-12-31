حمله دوباره آمریکا به ۳شناور در دریای کارائیب؛ ۳ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی جنوبی آمریکا با تأیید حمله دوباره به یک شناور در دریای کارائیب اعلام کرد: سه شناور قاچاق مواد مخدر را در آب‌های بین المللی هدف قرار دادیم.

این فرماندهی با توجیه کشته شدن این افراد و متهم کردن آنها به قاچاق مواد مخدر، مدعی شد که این حمله منجر به کشته شدن ۳ قاچاقچی مواد مخدر شده است.

بر اساس برآوردهای شبکه خبری سی بی اس نیوز، ارتش آمریکا طی ماه‌های اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ده‌ها شناور را در سواحل آمریکای لاتین منهدم کرده است؛ عملیاتی که به کشته شدن حدود ۱۰۰ نفر انجامیده است.

گروه‌های حقوق بشر، این عملیات‌های آمریکا را اعدام‌های فراقضایی و جنایت جنگی اعلام کرده‌اند.