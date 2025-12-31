کرمان، پایتخت مقاومت؛ آماده برای میزبانی از دلدادگان سلیمانی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی، نه تنها یادبود یک قهرمان ملی، بلکه یک رخداد عظیم اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی است که هر ساله در شهر کرمان، میعادگاه عاشقان و ارادتمندان آن شهید والامقام، برگزار می‌شود.

امسال نیز، برای برگزاری مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها برنامه ریزی های زیادی انجام شده است، زیرا شهر کرمان در این ایام، نه تنها میزبان میلیون‌ها نفر از زائران و دوستداران حاج قاسم می‌باشد، بلکه به قلب تپنده یک جریان جهانی تبدیل می‌شود که عشق به سلیمانی را به نمایش می‌گذارند.

‌آمادگی برای میزبانی از زائران حاج قاسم

حضور زائران در مراسم سالگرد سردار سلیمانی، تجلی بصیرت عمیق مردمی نسبت به جایگاه این شهید در محور مقاومت و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و مسیرهای منتهی به گلزار شهدا در طی سه روز برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی مملو از جمعیتی می‌شود که با شکوهی حیرت‌انگیز، ارادت خود را به سیدالشهدای جبهه مقاومت به نمایش می‌گذارند. به همین منظور برنامه ریزی و تمهیدات خاصی برای پذیرایی، تردد و اسکان زائران حاج قاسم انجام شده است.

آنگونه که شهردار کرمان در گفتگو با مهر می‌گوید: مراسم سالگرد سپهبد شهید قاسم سلیمانی دیگر محدود به یک شهرستان یا استان نیست؛ بلکه به یک هویت ملی تبدیل شده است و هر چه این مراسم باشکوه‌تر برگزار شود، گامی مؤثر در قدردانی از مجاهدت‌های شهید سلیمانی و جبهه مقاومت خواهد بود.

محسن تویسرکانی، با بیان اینکه وظیفه همه دستگاه‌ها است که برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی تلاش کنند می‌افزاید: برای اسکان زائرین سردار سلیمانی ۳۲ مرکز اسکان در شهر کرمان در نظر گرفته شده که در ۳۰ مرکز آن وعده غذایی کامل ارائه خواهند داد و همچنین بیش از ۸۰ موکب در مسیر منتهی به گلزار شهدا مستقر می‌شوند.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های ترافیکی از ساعت نخست بامداد چهارشنبه آغاز شده است ادامه می‌دهد: بیش از ۷۰۰ نفر از پرسنل شهرداری کرمان در قالب سه شیفت برای آماده‌سازی شهر بسیج شده‌اند و ۵۰ دستگاه اتوبوس مسئولیت جابه‌جایی زائران شهید سلیمانی را بین پارکینگ امام رضا (ع)، گلزار شهدا و پردیسان قائم بر عهده خواهند داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز از آمادگی ۲۸ مدرسه در قالب ۲۰۵ کلاس درس برای اسکان زائران شهید سلیمانی در شهر کرمان خبر می‌دهد و می‌گوید: آموزش و پرورش استان کرمان آمادگی اسکان و پذیرش بیش از ۱۶ هزار نفر را در مدارس، اردوگاه‌ها و مکان‌های وابسته دارد.

محمد رضا فرحبخش، می‌افزاید: پیش‌بینی می‌شود امسال میزان استقبال و مراجعه زائران سردار دل‌ها بیش از سال‌های پیش باشد و همه ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان بسیج شده‌اند تا اسکان و پذیرایی از این عزیزان با بهترین کیفیت صورت گیرد.

پوشش ویژه رسانه‌ای حضور باشکوه مردم

بر اساس پیش بینی‌های انجام شده امسال تعداد زائران شرکت کننده در مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی افزایش خواهد یافت. به همین منظور تمهیدات خاصی برای پوشش رسانه‌ای این مراسم و سهولت فعالیت خبرنگاران اندیشیده شده است و علاوه بر خبرنگاران رسانه‌های داخلی ٩٠ خبرنگار خارجی نیز برای پوشش رسانه‌ای برنامه‌های هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم در کرمان حضور می‌یابند تا این مراسم را در سطح بین‌المللی منعکس خواهند کرد.

به گفته مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، برنامه‌های سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی از شبکه‌های مختلف ملی و بین‌المللی به‌صورت زنده پخش خواهد شد و همچنین حدود ۲۰۰ نفر از کارکنان صدا و سیما در بخش‌های مختلف تولید، فنی، خبر، پخش و پشتیبانی در انعکاس برنامه‌های سالگرد شهادت حاج قاسم مشارکت دارند.

مواکبی برای خدکت به زائران حاج قاسم

مواکب مردمی همانند پنج سال گذشته با دل‌هایی سرشار از ارادت به حاج قاسم، آماده سازی شده اند تا میزبان زائران و عاشقان راه مقاومت باشند.

از شرق تا غرب کشور، بوی چای نذر و صدای یا حسین به گوش می‌رسد؛ همه آماده‌اند تا یاد و نام حاج‌قاسم، دوباره در دل‌ها زنده شود. تعداد ۲۸۰ موکب داخلی و خارجی در ایام سالگرد شهادت سردار دل‌ها در مسیر گلزار شهدای کرمان خدمت رسانی می‌کنند.

در مسیر طریق الشهدای گلزار شهدای کرمان، عشق به حاج قاسم نه در سخن، بلکه در عمل معنا می‌شود؛ در دستانی که خسته نمی‌شوند، و دل‌هایی که بی‌منت، برای میزبانی از عاشقان خدمت می‌کنند.

مواکب مردمی آماده‌اند تا سالگرد سردار مقاومت، جلوه‌ای از همدلی و باور ملت ایران باشد؛ با همان روحیه‌ای که سردار دل‌ها برایش زیست و برایش جان داد.

کرمان در سالگرد شهادت سردار دل‌ها، بار دیگر پتانسیل میزبانی عظیم خود و عمق ایمان و بصیرت مردم ایران را به جهان نشان خواهد داد.

این رویداد، فراتر از یک تجمع سیاسی یا نظامی، یک نمایش جهانی از شور حسینی همراه با نظم سازمانی بی‌بدیل است.

کرمان، بار دیگر ثابت می‌کند که آغوش پدری سردار سلیمانی، وسعتی به اندازه ایران و جهان دارد.