سردار نقدی: راز جاودانگی شهید سلیمانی اخلاص و پایبندی به ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نقدی، یکشنبه شب در مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که در شهرستان جیرفت برگزار شد، اظهار کرد: این یادوارهها امتداد حرکت شهداست و زنده نگهداشتن فرهنگ ایثار و شهادت، وظیفهای همگانی به شمار میرود.
وی گفت: آنچه نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی را ماندگار و هر روز پرآوازهتر کرده اخلاص، ایمان راسخ و پایبندی عمیق او به ولایت است؛ ویژگیهایی که باید برای نسل جدید تبیین و بازگو شود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه جیرفت در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس افزود: شهرستان ولایتمدار جیرفت نقش بزرگی در دفاع مقدس داشته و تقدیم ۴۴۹ شهید گواه روشنی بر این افتخار است لحظه لحظه زندگی هر یک از این شهدا، درسی بزرگ برای ما و آیندگان دارد.
مشاور عالی فرماندهی کل سپاه با تأکید بر ضرورت انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جدید، تصریح کرد: باید فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس بهدرستی برای جوانان تبیین شود تا بدانند این امنیت و عزت چگونه به دست آمده است.
نقدی، با اشاره به شخصیت شهید سلیمانی گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی با شجاعت، ایمان راسخ و توکل به خدا، پیروزیهای درخشانی را در دفاع مقدس و میدانهای مقاومت رقم زد. این سوال مهم است که رمز اصلی جاودانگی شهید سلیمانی چیست و از کجا نشأت میگیرد؛ موضوعی که باید برای مردم بازگو شود.
وی افزود: وصیتنامه شهدا بهویژه وصیتنامه شهید سلیمانی باید بارها خوانده شود چرا که آخرین توصیههای آنان حاصل یک عمر تفکر، تجربه و مجاهدت است، شهید سلیمانی در وصیتنامه خود یک پیام مشترک به همه مخاطبان دارد و آن این است که خیمه ولایت را رها نکنید.
نقدی، بیان کرد: این شهید بزرگوار توصیه میکند در اصول مراقبت شود و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای، جان خود دانسته شود و حرکت ایشان، حرکت مقدسات تلقی گردد. او حتی به مردم کرمان سفارش کرده بود که دوست دارم کرمان همیشه با ولایت بماند.
وی با بیان اینکه اخلاص عامل اصلی ماندگاری نام شهید سلیمانی است، گفت: هیچکدام از ما در آزمونی به سختی آزمون حاج قاسم قرار نگرفتیم. شهادت برای او پاداش الهی بود و خداوند به وعدهای که داده بود عمل کرد.
مشاور عالی فرماندهی کل سپاه با اشاره به اعتراف دشمنان اظهار داشت: دشمنان با ترور دانشمندان، حمله به مراکز و تهدیدهای مختلف تلاش کردند ایران را تضعیف کنند، اما در نهایت شکست خوردند و برنده واقعی، ملت ایران بود. حتی خود دشمنان اعتراف کردند که در جنگ با ایران شکست خوردهاند و در محاسباتشان دچار خطای راهبردی شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه آمریکا بازنده تمام مبارزاتی بود که سردار سلیمانی مرد میدان آنها بود، گفت: اگر ملتی از جنگ و تهدید بترسد کارش تمام است همانگونه که نمونههای آن را در برخی کشورها میبینیم. راه درست، راه جمهوری اسلامی ایران است ایستادگی محکم، عزت مندانه و مقتدرانه است.
نقدی، با استناد به دستور قرآن کریم تصریح کرد: قرآن میفرماید اگر به شما تعرض شد، باید پاسخ دهید بنابراین باید با عظمت، قدرت و اقتدار ایستاد و از ارزشها دفاع کرد.
وی با تأکید بر بیداری ملتها تصریح کرد: امروز ملتها آگاه و در صحنه هستند و این دوران، قرن اراده ملتها است. جبهه مقاومت در برابر دشمن همچون کوه ایستاده و دیگر با دستگیری یک فرد یا فشار بر یک جریان، دشمن به هدف خود نمیرسد.
نقدی، گفت: ملتها امروز بیدار شدهاند و مقاومت تنها محدود به جهان اسلام نیست؛ حتی مقاومت مسیحی نیز در کنار مقاومت اسلامی شکل گرفته و با قدرت در برابر جبهه استکبار ایستاده است.
وی با اشاره به پیام و درس شهدا گفت: درس اصلی شهدا برای ما مقاومت است و آنچه از مکتب شهید سلیمانی میآموزیم، ایستادگی، پایداری و مقاومت در برابر دشمن است.
مشاور عالی فرماندهی کل سپاه افزود: تا زمانی که وحدت و همدلی در جامعه برقرار باشد، هیچ دشمنی جرأت حمله و تعرض نخواهد داشت. تجربیات و درسهایی که مردم در جنگ ۱۲ روزه آموختند نشان داد که دشمن دیگر جرأت مداخله مستقیم یا حمله را ندارد.
نقدی، خاطرنشان کرد: اگر خواهان حفظ امنیت پایدار هستیم، باید وحدت را حفظ کنیم. پیروزی از آن ملتهای مقاوم است و همه باید هوشیار، بیدار و در صحنه باقی بمانند.
