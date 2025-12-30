به گزارش خبرنگار مهر، علی میر بابایی‌، سه شنبه شب در جمع خبرنگاران با گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، این ایام را فرصتی مهم برای تبیین مکتب مقاومت و پاسداشت شخصیت ملی و فراملی این شهید بزرگوار دانست و گفت: شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در خط مقدم خدمت‌رسانی و فضاسازی اجتماعی قرار دارند و انتظار می‌رود حضوری فعال و منسجم در این مناسبت داشته باشند.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه استان کرمان به‌عنوان دیار سردار شهید سلیمانی افزود: برگزاری باشکوه آئین‌های سالگرد شهادت حاج قاسم، مطالبه عمومی مردم و وظیفه‌ای فرهنگی و انقلابی است که نیازمند هماهنگی کامل مجموعه مدیریت شهری، شوراها و دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس شورای اسلامی استان کرمان با تأکید بر لزوم پیش‌بینی و ساماندهی موکب‌ها و ایستگاه‌های فرهنگی و خدمات رسان تصریح کرد: ایجاد موکب‌های پذیرایی، خدمات فرهنگی، اطلاع‌رسانی و پشتیبانی زائران، به‌ویژه در روزهای منتهی به سالگرد شهادت و در مسیرهای منتهی به محل مراسم، نقش مهمی در تکریم زائران و ارتقای شأن مراسم دارد.

وی با اشاره به نقش شوراها در همراه‌سازی ظرفیت‌های محلی بیان کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی و تشکل‌های فرهنگی، زمینه مشارکت گسترده مردم در این رویداد بزرگ را فراهم کنند.

میر بابایی تأکید کرد: ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی فرصتی برای نمایش وحدت، همدلی و قدرشناسی مردم کرمان از مجاهدت‌های این شهید بزرگ است و انتظار می‌رود تمامی شهرداری‌ها و شوراهای استان با برنامه‌ریزی دقیق و اقدام به‌موقع، در شأن نام و مکتب حاج قاسم سلیمانی ایفای نقش کنند تا میزبان خوبی برای میهمانان شهدای دیار کریمان بالاخص حاچ قاسم عزیز باشیم.