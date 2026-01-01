آغاز هفته مقاومت با حضور پر شور مردم کرمان در جوار مزار حاج قاسم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور پرشور مردم کرمان در گلزار شهدای شهر کرمان آغاز شد.
اقشار مختلف مردم کرمان از نخستین ساعات روز پنجشنبه با حضور پرشور خود در گلزار شهدای کرمان و مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، حماسهای دیگر از عشق و ارادت خود به این سردار بزرگ جبهه مقاومت را نشان داده اند.
امسال مراسم هفته مقاومت در کرمان از ١١ دیماه تا ١٧ دی ماه و در دو بخش مواکب مردمی و مراسم آئینی مختلف برگزار میشود.
مواکب مردمی از امروز ١١ دی ماه تا ١٣ دیماه برای پذیرایی از زائران حاج قاسم در مسیر گلزار شهدای کرمان دایر هستند و از ١۴ تا ١٧ دیماه مراسم آئینی مختلف هفته مقاومت در نقاط مختلف استان کرمان برگزار خواهد شد.
