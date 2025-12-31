فرماندار عسلویه: اصل اساسی در حوزه پدافند غیر عامل صیانت از مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر چهارشنبه در نشست شورای پدافند غیر عامل شهرستان عسلویه با حضور سردار قمی معاون پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اهمیت پدافند غیر عامل در شهرستان اظهار کرد: شهرستان عسلویه قطب مهم گاز و پتروشیمی کشور شهرستانی مهم و استراتژیک برای کشور است.

وی گفت: باید در بحث پدافند غیر عامل به آسیب‌های پدافندی و زیستی توجه کنیم و صیانت از مردم به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد و با توجه به آسیب‌های متعدد در مواقع بحران باید باز تعریفی از ساختارها میزان آمادگی نیروها و عوامل امدادی و امکانات موجود در منطقه برای حفظ جان و سلامت مردم و کارکنان صنعت داشته باشیم.

فرماندار عسلویه افزود: در هر رویداد مخاطره آمیز در منطقه مردم آسیب پذیرند به خصوص در بحث پدافند غیر عامل شیمیایی که باید به مردم سه شهر عسلویه، نخل تقی و بیدخون توجه جدی داشته باشیم چون این شهرها به دلیل نزدیکی به خطوط لوله‌های گاز، مخازن و تأسیسات گاز و پتروشیمی در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

وی اضافه کرد: برای مقابله با بحران این سه شهر امکانات لازم در اختیار ندارند که لازم است با تأمین امکانات شهرداری‌ها و بخش‌های مردمی به سمت خوداتکایی و پدافند غیر عامل بومی و مردم محور برویم.

فرماندار عسلویه تصریح کرد: باید آموزش همگانی برای آسیب پذیری کمتر مردم در حوادث، ایجاد زیرساخت‌های بهداشتی درمانی مناسب از جمله تکمیل بیمارستان‌های موجود و ایجاد بیمارستان یا مرکز اورژانس سوانح و سوختگی، راه‌ها و مسیرهای خروج اضطراری و شبکه‌های ارتباطی جایگزین مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هم افزایی و همکاری اجرایی بین مدیریت اجرایی و امدادی شهرستان و مدیران صنعت نیز در سرعت بخشیدن به امدادرسانی در مواقع بحران بسیار حائز اهمیت است.