به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از مجموعه‌نشست‌های راهبردی «ترسیم فولاد آینده»، با عنوان نقش دیپلماسی اقتصادی در شکل‌دهی مسیرهای توسعه صنعت فولاد و با هدف تلاقی دیپلماسی اقتصادی و صنعت فولاد به‌عنوان راهبرد توسعه ملی و تقویت مسیرهای صادراتی، امروز (۱۰ دی‌ماه)، با حضور حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه، تنی چند از اعضای هیئت‌مدیره، معاونین و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه در سالن اجتماعات مرکز توسعه کسب‌وکار صنعت ۴ برگزار شد.

سعید زرندی در آغاز سخنان خود، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت امام جواد (علیه‌السّلام) به حاضران، ابراز امیدواری کرد که لطف، رحمت و برکات الهی شامل حال مردم ایران و به‌ویژه جمع حاضر شود.

وی همچنین با خوش‌آمدگویی به دکتر حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، از سوابق حرفه‌ای و توانمندی‌های ایشان یاد کرد و گفت: دکتر قنبری از نخبگان مسلط و هوشمند کشور هستند که تجربه همکاری با ایشان در سال‌های گذشته، بسیار اثربخش بود و بی‌تردید حضور ایشان در وزارت امور خارجه می‌تواند به شکل‌گیری نگاه‌های نو در دیپلماسی اقتصادی کشور کمک کند.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به جایگاه این مجموعه به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه صنعتی کشور از نظر گستره جغرافیایی و دامنه فعالیت، خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه امروز در حدود ۱۵ استان کشور حضور فعال دارد و طی سال‌های گذشته منشأ خیر و برکت برای اقتصاد ملی بوده است، اما واقعیت این است که آینده را نمی‌توان امتداد خطی گذشته دانست. تحولات عمیق در محیط پیرامونی، از فناوری و استانداردهای جهانی گرفته تا مناسبات دیپلماتیک و تجاری، ما را ناگزیر می‌کند که از «ادامه وضع موجود» عبور کنیم و با تغییر فکر و نگاه، مسیر تازه‌ای را طراحی کنیم.

زرندی با اشاره به تعریف سرفصل «فولاد آینده» در گروه فولاد مبارکه گفت: ما در این چارچوب به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهیم که صنعت فولاد طی ۱۰ سال آینده چه ابعادی خواهد داشت و نقش آن باید در آینده چگونه تعریف شود. بر همین اساس، بازنگری جدی در جهت‌گیری‌ها و اهداف راهبردی این گروه بزرگ صنعتی آغاز شده است.

وی هدف‌گذاری جدید گروه فولاد مبارکه را قرار گرفتن در میان ۲۰ شرکت برتر فولادی جهان از منظر درآمدی عنوان کرد و بیان داشت: هرچند در رتبه‌بندی جهانی تناژ فولاد خام، در محدوده رتبه‌های ۴۲ تا ۴۴ قرار داریم، اما برخورداری از زنجیره کامل تولید از معدن و کنسانتره تا ورق نهایی مزیتی کم‌نظیر است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ فولادی جهان از آن برخوردار نیستند. به همین دلیل، تمرکز ما از رتبه‌بندی صرف تناژی به سمت جایگاه درآمدی و ارزش‌آفرینی تغییر کرده است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به شاخص‌های کلیدی این چشم‌انداز تأکید کرد: دست‌یابی به درآمد حدود ۱۵ میلیارد دلار، تثبیت سهم ۴۰ درصدی صادرات، توسعه هوشمندسازی فرایندها و سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ درصدی در حوزه‌های غیر فولادی، ازجمله اهدافی است که گروه فولاد مبارکه برای آینده خود تعریف کرده است. مطالعات ما نشان می‌دهد شرکت‌های موفق جهانی، شرکت‌هایی چندرشته‌ای و اثرگذار در حوزه‌های متنوع هستند.

زرندی با تشریح ۶ استراتژی گروه فولاد مبارکه اذعان داشت: حرکت به سمت سواحل و توسعه فعالیت‌ها در مسیرهای ساحلی، یکی از جهت‌گیری‌های مهم ماست که پروژه‌های متعددی را در استان‌هایی همچون هرمزگان و مناطق راهبردی همچون چابهار دربر می‌گیرد. نگاه ما فراتر از پروژه‌های پراکنده است و به دنبال شکل‌گیری یک مجتمع بزرگ و یک‌پارچه صنعتی در سواحل جنوبی کشور و چابهار هستیم.

وی ۳ پیشران اصلی گروه فولاد مبارکه در افق ۱۰ ساله آینده را «اقتصاد چرخشی و فولاد سبز»، «توسعه فولادها و فلزات با ارزش افزوده بالا» و «تحول دیجیتال و دیجیتال‌ترنسفورمیشن» عنوان کرد و افزود: در سطح جهانی، اشباع نسبی در فولادهای عمومی شکل گرفته و سرمایه‌گذاری‌های جدید عمدتاً به سمت فولادهای کیفی و محصولات با ارزش افزوده بالا سوق یافته که گروه فولاد مبارکه نیز باید جایگاه خود را در این چرخه جدید تثبیت کند.