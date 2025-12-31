گاز ۴۲۱ باغ ویلا فاقد سکنه در لرستان قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سپهوند در سخنانی، اظهار داشت: در راستای مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه گازرسانی در فصل سرد سال، ۲۰ تیم پایش میدانی در سطح استان مستقر شده‌اند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۴۲۱ ویلا و باغ ویلای فاقد سکنه دائم شناسایی و جریان گاز آنها مطابق ضوابط قطع شد.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، تصریح کرد: استفاده از گاز در واحدهای بدون سکنه دائم، به‌ویژه در اوج مصرف، بار اضافی به شبکه تحمیل می‌کند.

سپهوند، گفت: ۹۲ مورد گرما تابش فضای باز نیز شناسایی شد که به دلیل اتلاف بالای انرژی و بازدهی پایین، جریان گاز آنها قطع شد.

وی تأکید کرد: پایش مصرف گاز با جدیت ادامه دارد و شرکت گاز باهدف پایداری شبکه توزیع گاز، اقدامات کنترلی لازم را بدون اغماض اجرا خواهد کرد.