۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

خاتمی: گاز ۸۷ مرکز اداری و آموزشی در کاشان قطع شد

کاشان - رئیس اداره گاز کاشان گفت: گاز ۸۷ مرکز اداری و آموزشی کاشان به دلیل عدم رعایت خاموشی وسایل گرمایشی در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل قطع شد.

سیدمهدی خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و دعوت از همشهریان بابت مدیریت مصرف گاز اظهار کرد: ادارات و بخش‌های آموزشی از جمله مهم‌ترین مراکزی هستند که باید در مصرف گاز مدیریت داشته باشند.

وی با بیان اینکه مصرف گاز در ادارات و مراکز آموزشی به صورت مستمر پایش می‌شود، ابراز کرد: طی روزهای اخیر ۵۰۰ مرکز و اداره تحت پایش شرکت گاز کاشان قرار گرفتند.

رئیس شرکت گاز کاشان گفت: در جریان این پایش ها، گاز ۸۷ مرکز اداری و آموزشی به دلیل عدم رعایت خاموشی وسایل گرمایشی در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل قطع شد.

